El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Así puedes seguir a EL COMERCIO en Google Discover: personalízalo para no perderte nada
Cani Guardado, hija de Bernardo, delante de su nicho. Juan Carlos Román

Los versos de Bernardo Guardado salen del olvido en Avilés

El colectivo Jueves Verso organiza un homenaje en su memoria con un recital poético y la instalación de una placa en su lápida funeraria

Cristina Del Río

Cristina Del Río

Avilés

Sábado, 27 de septiembre 2025, 17:49

El nombre de Bernardo Guardado Rodríguez (Avilés, 1913-1982) está en la guía del Cementerio Municipal de La Carriona pero no tenía ninguna ... placa que identificara su nicho. Hasta este sábado. Gracias al colectivo Jueves Verso, comandado por Javier Muñiz y al que pertenece su hija, Cani Guardado, en su lápida aparece ahora la definición de 'poeta en bable'. Su descubrimiento fue el paso previo a un emotivo homenaje a un «hombre bueno» y «comprometido» tanto con la cultura como con la justicia social cuya obra en asturiano tiene visos de ser recuperada y promocionada después del compromiso adquirido por la concejala de Normalización Lingüística y Memoria Democrática, Ana Solís, en el camposanto. «Aquí xúntanse les dos coses: la normalización llingüística y la memoria histórica», explicó en relación con su presencia en el acto. Y se dirigió directamente a Cani Guardado: «Tenemos que hablar para recuperar la so obra».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Denuncias a una pareja de Contrueces, en Gijón: «Tengo miedo de salir sola a la calle. No se puede vivir así»
  2. 2 Un conductor arrolla a un matrimonio en Gijón «deslumbrado por el sol»
  3. 3 Investigan la muerte de una mujer de 30 años que se despeñó en Picos de Europa
  4. 4

    Una mujer de 89 años, viuda y vulnerable, en lucha judicial por echar a sus inquilinos en Avilés
  5. 5 ¿Hasta cuándo durará el buen tiempo en Asturias?
  6. 6 A prisión una madre y sus dos hijas por regentar un narcopiso en Langreo: se enganchaban a la luz y tenían una tienda campaña como fumadero
  7. 7 Atropellan a un hombre y a un niño de tres años cuando iban a coger el autobús en La Tenderina, en Oviedo
  8. 8

    «El palacete de Capua, en Gijón, es el escenario perfecto para una película»
  9. 9 Un coche invade la acera y se empotra contra una valla en Oviedo
  10. 10

    Policías locales cargan contra el alcalde de Siero por ser «cooperador» con el hostigamiento del jefe

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Los versos de Bernardo Guardado salen del olvido en Avilés

Los versos de Bernardo Guardado salen del olvido en Avilés