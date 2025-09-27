Los versos de Bernardo Guardado salen del olvido en Avilés

El nombre de Bernardo Guardado Rodríguez (Avilés, 1913-1982) está en la guía del Cementerio Municipal de La Carriona pero no tenía ninguna ... placa que identificara su nicho. Hasta este sábado. Gracias al colectivo Jueves Verso, comandado por Javier Muñiz y al que pertenece su hija, Cani Guardado, en su lápida aparece ahora la definición de 'poeta en bable'. Su descubrimiento fue el paso previo a un emotivo homenaje a un «hombre bueno» y «comprometido» tanto con la cultura como con la justicia social cuya obra en asturiano tiene visos de ser recuperada y promocionada después del compromiso adquirido por la concejala de Normalización Lingüística y Memoria Democrática, Ana Solís, en el camposanto. «Aquí xúntanse les dos coses: la normalización llingüística y la memoria histórica», explicó en relación con su presencia en el acto. Y se dirigió directamente a Cani Guardado: «Tenemos que hablar para recuperar la so obra».

Ya lo había pedido unos minutos antes Román Antonio Álvarez, exconcejal de Cultura y profesor de Historia, quien glosó la figura de Lalo, como también era conocido. Tras citar su compromiso político y social y su militancia socialista, aludió a su conocimiento musical como instrumentista y al literario. «Escribía muy bien y en asturiano. Ganó dos veces el pregón de las fiestas de Avilés», las del Bollo. «Fue un poeta de referencia en el resurgimiento del asturiano. Nunca guardó rencor ni odio hacia nadie en sus escritos. Escribía del amor, de los anhelos,...», describió. Por todo ello, Álvarez consideró que es un «ejemplo que es conveniente recuperar y enseñar porque estamos necesitados de referentes en la sociedad», apostó.

Cani Guardado Tomás se mostró muy agradecida con el homenaje, al que luego siguió un recital poético en 'Te verso la boca'. Lamentó que «nos hemos olvidado un poco de él» y compartió que posiblemente la muerte de su madre en 1967 fuera el «revulsivo» para escribir poesía. Hasta el cementerio de La Carriona se trasladaron desde Galicia los hijos de Cani y Meli quiso honrar la memoria de su abuelo con una breve intervención: «Era un hombre justo y bueno que hoy gritaría: ¡Puxa Palestina libre!».