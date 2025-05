Vox Avilés aboga por la liberación de suelo como solución al problema de la vivienda

«Las viviendas turísticas lo que han hecho ha sido mejorar dos cosas. Primero, la capacidad de irse de vacaciones de cualquier persona y segundo, ... las reuniones». Es una de las conclusiones extraídas ayer de la charla-coloquio 'Vivienda, problemas y soluciones', organizada por Vox en el hotel 40 Nudos de Avilés.

La jornada contó con la presencia de la diputada de Vox y portavoz en el Ayuntamiento de Gijón, Sara Álvarez Rouco; el diputado de Vox y portavoz en materia de vivienda, Gonzalo Centeno; la portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Avilés, Arancha Martínez Riola; y el abogado experto en Viviendas de Uso Turístic Mario Fernández Saiz.

Durante la sesión Fernández Saiz, se mostró muy crítico con la actual ley de vivienda, la cual supone una «inseguridad jurídico» para los propietarios. «Hay varios conceptos equivocados en la ley. Uno de ellos es que lo que se compra no es una vivienda, es un inmueble y una vivienda lo será si se dedica a residencia habitual. Cualquier piso puede ser una consulta de un abogado, de un dentista o cualquier otra situación que la ley no entra a prohibirlas o regularlas, sin embargo con la vivienda turística sí. Hay una serie de decisiones que no son legales y la técnica legislativa actual es nefasta», señaló el abogado.

Arancha Martínez Riola señaló que la Ley por el derecho a la vivienda es «uno de los elementos disuasores para que la vivienda en el mercado de alquiler salga a la luz» y propuso derogar esta ley como una de las principales medidas.

«Los pilares fundamentales serían la liberación de suelo y la colaboración pública y privada para construir vivienda», destacó la concejala quien además abogó por la «protección a los propietarios frente a los inquiokupas y por supuesto, a los okupas».