Vox plantea rebajar el precio de la Viñeta por la peatonalización de calles en el centro de Avilés Su propuesta para las ordenanzas fiscales de 2026 incluye también reducir el recibo del agua al pequeño comercio o gratuidad para el uso de los polideportivos por los clubs de la ciudad

Yolanda De Luis Avilés Jueves, 23 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El debate sobre las ordenanzas fiscales para el próximo ejercicio arrancará oficialmente la próxima semana. Tras la presentación de la propuesta para los impuestos, tasas y precios públicos por parte del gobierno municipal, la oposición ha ido desgranando sus planteamientos en estos días. PP y Vox lo hicieron el viernes pasado y ayer fue el turno de Vox, que plantea, entre otras cuestiones, una rebaja en el recibo de la Viñeta. Es una propuesta que basa en el hecho de que en los últimos años se han reducido tanto las plazas de aparcamientos como el espacio para la circulación de vehículos debido a las peatonalizaciones.

Rechaza también la subida del IPC que se plantea para el agua, «como la tasa de la basura, debe congelarse porque los servicios esenciales no deben incrementarse castigando aún más a las familias» y reclama, nuevamente, una reducción de los precios mínimos que abona el pequeño comercio de la ciudad que son, según indicó la portavoz de Vox, Arancha Martínez Riola, «las tasas máximas de todo Asturias».

El equipo de gobierno plantea para el próximo ejercicio una subida de los precios que se cobran en los aparcamientos públicos que gestiona la empresa municipal Ruasa y Vox tampoco lo comparte porque, según dice, «sólo tiene una afán recaudatorio sin justificación alguna», especialmente en el 56% de incremento en la anulación de denuncias en la ORA. Piden, así, la congelación de precios, añadiendo una propuesta incluso de rebaja en la franja de los primeros 30 minutos «para favorecer la rotación y facilitar la movilidad para los estacionamientos de corta estancia para hacer gestiones».

La propuesta que el partido de Abascal ha entregado ya a la concejala de Hacienda para su estudio incluye también que se modifique la ordenanza de uso de las instalaciones de los equipamientos deportivos de la ciudad de forma que los clubs puedan utilizarlas para sus actividades de forma gratuita para campeonatos o exhibiciones una vez al año.

Vuelven a plantear también en el debate que las bonificaciones por el uso del comedor escolar se apliquen también al alumnado de los colegios concertados. Y, coincidiendo con el planteamiento de Podemos, piden que se concedan en función del salario mínimo y no del IPREM.