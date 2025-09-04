Xavier Mariscal reinterpreta la alfarería tradicional de Miranda Su trabajo artístico, en el que utiliza técnicas como el engobe y el esgrafiado, se verá en otoño en una exposición en la Casa de Cultura

Xavier Mariscal está estos días de nuevo en Avilés desarrollando un proyecto de creación artística, en este caso relacionado con la cerámica tradicional de Miranda, después de que el pasado mes de marzo también participara en diversas actividades en la ciudad con motivo de la inauguración de la exposición 'Chico, Rita y El Pianista', que todavía se puede ver hasta el 21 de este mes en la Sala del Cómic. La muestra reúne materiales que permiten adentrarse en los procesos creativos de las películas 'Chico & Rita' (2010) y 'Dispararon al Pianista' (2023), ambas fruto de la colaboración del artista valenciano con el cineasta Fernando Trueba.

En esta nueva estancia en Avilés, Xavier Mariscal interviene desde ayer en piezas de cerámica de Miranda creadas por Luis Cora, Orlando Morán y Pablo Hugo Rozada, los tres profesores de la Escuela Municipal de Cerámica. El polifacético artista valenciano, que a lo largo de su carrera también ha cultivado la alfarería entre otras muchas disciplinas artísticas, está utilizando en esta reinterpretación de la cerámica tradicional avilesina técnicas como el engobe y el esgrafiado.

Los artistas locales Ramón Rodríguez y Anabel Barrio dirigen la intervención «con la que se quiere establecer un diálogo entre la alfarería popular y la creación contemporánea, poniendo en valor la riqueza patrimonial de la cerámica de Miranda desde una mirada actual», explican.

Mariscal dejará trazos de su identificable sello personal, marcado por las líneas sencillas, los colores vibrantes y los personajes expresivos, en piezas directamente conectadas con la alfarería tradicional. Las obras que resulten de este proceso creativo, que concluirá hoy jueves, se podrán ver en una exposición en la Casa Municipal de Cultura el próximo otoño.

