Xavier Mariscal une tradición en modernidad en la Casa de Cultura El artista inauguró la exposición que aglutina una treintena de piezas de cerámica de Miranda intervenidas con sus característicos dibujos

Mariscal explica una pieza a la alcaldesa ante Ramón Rodríguez y la edil de Cultura.

Lucía López Pérez Avilés Sábado, 18 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

La tradición, representada en la cerámica tradicional de Miranda, y la modernidad de los dibujos de Xavier Mariscal se dan la mano desde ayer en la Casa de Cultura.

La exposición 'Mariscal dialoga con Miranda' abrió sus puertas para mostrar una treintena de las 39 piezas intervenidas por el artista valenciano para conmemorar los 30 años del Certamen San Agustín de Cerámica.

Durante tres días «intensos», Mariscal dejó su huella en algunas de las piezas elaboradas por alumnos y profesores de la escuela de cerámica, que el propio artista puso ayer en valor. «Esto está firmado por Mariscal pero viene de unos profesionales y del área de Cultura que me propuso hacerlo. Para mí fue un regalo poder meterme en esto y hacer esta gran colección», destacó Mariscal, que agradeció haberse sentido «cuidado y mimado» durante su estancia en Avilés.

En la presentación, el artista estuvo acompañado además por la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín; la concejala de Cultura, Yolanda Alonso; la directora de la Escuela de Cerámica, Anabel Barrio y el comisario de la exposición e impulsor del certamen, Ramón Rodríguez.

«Mariscal ha hecho un trabajo impresionante con nuestra cerámica tradicional. Es un lujo tener una ciudad donde nuestros ancestros hacían esto», destacó Monteserín sobre unas piezas que «son nuestra historia y nuestra base cultural». La exposición puede verse hasta el 30 de noviembre.