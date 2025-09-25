Yvan Corbat, presidente Asociación Fifty-Fifty: «Hemos adelantado el festival para hacer más actividades al aire libre» «Siempre hemos buscado un equilibrio entre las letras y el jazz, aunque este año tal vez la estrella sea Alberto San Juan y su recital»

Yvan Corbat posa con una foto de Lakecia Benjamin en el montaje de a exposición de la nueva edición del Festival Fifty-Fifty.

Fernando Del Busto Avilés Jueves, 25 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Como el resto de integrantes de la Asociación Cultural Fifty-Fifty, Yvan Corbat (Porrentruy, Suiza; 1974) se ha tomado unos días de vacaciones en el trabajo para la nueva edición del Festival Fifty-Fifty sea todo un éxito. De las claves de la nueva entrega de la cita cultural nos habla mientras termina de montar la exposición que hoy jueves, 25 de septiembre, abre el intenso programa de esta edición.

–Ya cinco años, ¿pensaban llegar a este punto?

–Creamos el festival durante el covid. La primera edición fue postcovid y fue un poco de ensayo. Sabíamos que habíamos creado un festival único por su formato. Confiábamos en poder seguir, pero no suponíamos que fuese a pasar tanta gente durante estos años, ni artistas de tantos países y cuadrar las cuentas.

–El concepto del festival es más propio de una gran metrópoli que de una ciudad pequeña como Avilés. ¿Confiaban en esta buena acogida?

–Ya en la primera edición, algunos invitados nos decían que, con ese programa, si lo hacíamos en Madrid lo íbamos a petar. Lo organizamos entre cuatro amigos y, salvo yo, todos son nacidos en la comarca. Todos tenemos una atadura emocional con Avilés. Todos trabajamos todo el año para sacar el festival, incluso hay dos que viven fuera y vienen estos días. Sabíamos que iba a ser bien acogido.

–Este año, la impresión es que el festival se vuelca más hacia las letras que la música, con el estreno de Alberto San Juan y su 'Lorca en Nueva York'.

–La letra siempre ha tenido mucho peso. Igual el jazz tiene mucha visibilidad. Avilés es una ciudad que tradicionalmente no ha tenido mucha programación de jazz y procuramos traer a grandes nombres internacionales, pero las letras siempre han tenido una presencia muy destacada. Siempre hemos buscado un equilibrio. Aunque es cierto que este año, los nombres de Lorca y Alberto San Juan llaman la atención y son una garantía de éxito. Hay que subrayar que Alberto San Juan también cuenta con jazz: estará acompañado por un cuarteto.

–¿Qué destacaría del contenido de jazz de este año?

–Eso es como preguntar a un padre qué hijo prefiere. Son todos grandes músicos y estilos muy diferentes. El concierto de Ray Gelato en formato de noneto es un jazz muy festivo, ayudará a la gente a descubrir lo que es el jazz. Los conciertos en la Factoría Cultural son diferentes palos, en un ambiente más íntimo y los amantes del jazz los disfrutamos mucho. Podría destacar el quinteto de Daahoud Salin, el sábado por la noche. La formación ha sido premiada este año por la Asociación de Festivales de Jazz de España, a la que pertenecemos. El concierto inaugural de Lucía Rey (hoy a las 20.30 horas) es muy elegante... Y mantenemos la tradición de clausurar con un concierto de jazz cubano, en este año cubanobrasileño, con el quinteto liderado por Marina Lledo.

–¿Algún momento especial?

–El homenaje del domingo por la tarde a Xuan Bello. Es algo que hubiésemos preferido no hacer. Fue el primer poeta asturiano al que invitamos en la primera edición y, por una residencia en Alemania, no pudo participar, aunque establecimos un contacto. Estuvo en la segunda edición y siempre fue un gran amigo del festival, acudiendo como público. Queremos poner su poesía en valor. Habrá audiovisuales, música y varios poetas leerán en diferentes lenguas sus poemas.

–Jazz es sinónimo de variedad. ¿Cómo afrontan la programación: gustos personales, presupuesto, el público...?

–Tenemos que tener en cuenta todo. Queremos estar orgullosos de lo que hacemos, pero también que haya variedad, criterios de paridad –de nuevo, este año el concierto inaugural y de clausura están liderados por mujeres– y estilos distintos... Y el presupuesto manda en todos los sitios.

–Este año cambian las fechas.

–Si, lo adelantamos a finales de septiembre porque nos permite hacer más actividades al aire libre. Nos aleja de los festivales de otoño y las giras de las estrellas americanas. Es algo que estábamos valorando, pero también queremos que el festival sea producción nuestra.