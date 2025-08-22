El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Zombis en la naturaleza
'La ciencia con Alba'

Zombis en la naturaleza

Alba Morán-Álvarez

Alba Morán-Álvarez

Oviedo

Viernes, 22 de agosto 2025, 06:24

La serie y la saga de videojuegos 'The last of us' son responsables de la popularización de una especie de hongo que ha pasado a formar parte del imaginario colectivo: Ophiocordyceps unilaterali.

En este universo de ficción la infección por este hongo asume el control de las personas, provocando una enfermedad con distintas fases que culmina convirtiéndolos en zombis cuya única función es propagar la esporas del hongo. En nuestro mundo la versión real de este hongo infecta a las hormigas Camponotini, asumiendo el control de su sistema nervioso central, obligándolas a ascender hasta la parte superior de las plantas. Una vez alcanzan su destino, las hormigas zombi se anclan al nervio central de la hoja con sus mandíbulas y mueren, asegurando, gracias a esta localización, la máxima distribución de las esporas. Este proceso de colonización por el que el hongo toma el control sucede también en varias etapas: primero las esporas penetran a través de la cutícula de la hormiga gracias a la acción de enzimas digestivas, luego empieza a digerir tejidos no vitales y continua avanzando en el proceso de asesinato hasta usar el exoesqueleto como medio de transporte. Después de haber matado a la hormiga, ya anclada a la hoja, el hongo continúa expandiéndose, reforzando el exoesqueleto y mejorando el anclaje. En esta etapa del proceso el hongo libera también antifúngicos, compuestos que eliminan la competencia de otras especies de hongos en su entorno. Finalmente, cuando la calidad del entorno reproductivo está asegurada, las esporas se liberan alcanzando a nuevas hormigas y repitiendo el ciclo parasitario.

¿Puede, esta serie basada en hecho reales, convertirse en realidad? Probablemente no, las relaciones parasitarias normalmente requieren grandes periodos de evolución conjunta, y además, los humanos contamos con un gran aliado: la ciencia, que nos permite entender molecularmente estos procesos y desarrollar medicamentos que nos ayuden a combatirlos.

elcomercio Zombis en la naturaleza