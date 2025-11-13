El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La ética de los ratones

Alba Morán-Álvarez

Alba Morán-Álvarez

Oviedo

Jueves, 13 de noviembre 2025, 22:48

Comenta

Hace una semana estaba volviendo de Berlín, de mi primera conferencia plenaria en un congreso. Más allá de lo afortunada que me sentí por la invitación, esta experiencia suponía una pequeña incomodidad. Hablar de un tema polémico siempre es difícil.

La asociación europea de investigación animal (EARA, por sus siglas en inglés), me invitó a su congreso para compartir mi experiencia hablando sobre investigación oncología en redes sociales, especialmente en TikTok. Como podéis imaginar, esto requiere sensibilidad, precisión y muchos matices. Ya he reflexionado en estas páginas sobre el miedo asociado a las neoplasias, pero no es el único tema sensible relacionado con las investigaciones biomédicas. El uso de animales de experimentación es un tema cada vez más difícil de tratar.

Vivimos en una sociedad de contrastes, en la que el uso de animales en entretenimiento, o maltratarlos en público, está permitidos. Hay quienes incluso proponen promover que eduquemos en el «arte» de hostigar y matar a una criatura sintiente por el mero placer de hacerlo, mientras, por qué no, ponemos también en peligro la vida del hostigador. Esta defensa de la violencia, gratuita e innecesaria, para el divertimento de unos pocos choca frontalmente con lo que la mayoría de personas responden cuando hablo de experimentación animal: Pobres ratones.

Sí, pobres, pero necesarios para comprender la fisiología y la patología de todos los animales, incluyéndonos a nosotros; necesarios para el desarrollo de medicamentos de uso humano y veterinarios; con un uso estrictamente regulado, detallado en documentos accesibles para quien quiera consultar por qué era necesario cada uno de los animales utilizados. Sustituidos, siempre que existe una alternativa técnica, que nos esforzamos en desarrollar.

Ojalá llegue el día en el que hablar de animales en el laboratorio sea el único dilema ético al que me enfrento cuando hablo de animales.

