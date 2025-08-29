Tras los incendios: ¿conservar o transformar?

Alba Morán-Álvarez Oviedo Viernes, 29 de agosto 2025, 00:16 Comenta Compartir

Este verano el fuego ha asolado España, destruyendo todo a su paso. En este contexto de impotencia y, como no podría ser de otra manera, consternación colectivas, muchos alzan la voz reivindicando el papel del sector primario tradicional. En los entornos rurales, las actividades agrarias y ganaderas traían consigo el mantenimiento de nuestros bosques, mediante la limpieza de la maleza, el pastoreo y también las quemas controladas. Con la caída de este sector económico, o de esta forma de vida en general, muchos entornos que antes cohabitados por personas y fauna y flora silvestres han sido abandonados por las personas.

Mientras algunos abogan por una vuelta a la tradición, otros sostienen que es imposible, que el contexto laboral y económico actual no lo permiten. Por desgracia este debate deja fuera una amplia diversidad de soluciones científicas que permiten hacer frente a este problema, acusado por el cambio climático. Existe todo un campo de estudio e innovación llamado silvicultura adaptativa para el cambio climático, que se ocupa de explicar y dar solución a los distintos factores que intervienen en la gestión de bosques. No busca necesariamente conservar o regresar a lo que había antes, sino que interpreta el papel ecológico de las distintas especies que intervienen en el funcionamiento del ecosistema y busca preservar su función, su nicho ecológico, aunque se modifiquen las especies que lo ocupan o las estrategias que se utilizan para mantenerlo. Este planteamiento no busca modificar los ecosistemas a propósito, sino que reconoce que no siempre es posible volver al estado anterior a la catástrofe y se basa en tres estrategias: resistencia, resiliencia y transición. Como cualquier estrategia innovadora tiene pros y contras, la ciencia trabaja al servicio de aumentar los primeros, pero como siempre que la ciencia afecta a nuestras vidas, el debate está servido: ¿conservar o transformar?