Los astronautas elegidos para la misión Artemis II. Nasa

La Nasa adelanta dos meses sus planes para la próxima misión a la Luna

Cuatro astronautas partirán hacia la Luna en febrero del año que viene, orbitarán en torno al satélite terrestre y regresarán a la Tierra

Jon Garay

Jon Garay

Martes, 23 de septiembre 2025, 18:06

La Nasa ha anunciado este martes un cambio en el calendario de las misiones Artemis, las que deben devolver al ser humano a la Luna ... más de 50 años después. La agencia espacial norteamericana pretende adelantar en dos meses el vuelo que debe rodear el satélite terrestre con cuatro astronautas a bordo. Prevista inicialmente para abril del año que viene, pretenden que tenga lugar en febrero. Un año después, en 2027, el objetivo será más ambicioso y debería culminar en un alunizaje. «Estamos acelerando los procesos tanto como podamos», ha asegurado hoy Lakiesha Hawkins, viceadministradora interina de la institución.

