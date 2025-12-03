El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Por su combinación de factores, este fenómeno no se repetirá hasta 2042 EFE

El fenómeno astronómico de diciembre: una superluna que no se volverá a ver hasta 2042

El evento, que iluminará el cielo la noche del 4 al 5, corresponde a la tradicional Luna Fría y también se conoce como la Luna de las Noches Largas

N. V.

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 10:52

Comenta

Diciembre está cargado, como de costumbre, de magia, luces y eventos festivos. Y por si fueran poco, precisamente, estas fechas navideñas a esta larga lista de actividades y reuniones familiares, se une un fenómeno astronómico. El último del año. Se trata de una superluna, llamada también Luna Fría o Luna de las Noches Largas. La más alta en el cielo en más de 18 años por el ciclo lunar. Un fenómeno que ocurre cuando la Luna llena coincide con su punto más cercano a la Tierra en su órbita, el perigeo, lo que hace que se vea más grande y brillante de lo habitual. Este evento obligará incluso a los más escépticos a mirar hacia el cielo.

Para los que no quieran perderse este gran acontecimiento, deben guardar un rato de su tiempo los próximos días. La fase llena exacta llegará a las 00:14 (hora oficial peninsular española) del 5 de diciembre aunque el aspecto de disco prácticamente completo se apreciará durante horas. Entre las noches del 3, 4 y 5 de diciembre la Luna se verá casi redonda, con su momento de máximo esplendor en la noche del día 4. Por su combinación de factores, este fenómeno no se repetirá hasta 2042.

Este evento lunar, que coincidirá además con una de las noches más largas del año en el hemisferio norte, tiene varias características singulares. Es entonces cuando la fase llena del astro coincide con su máxima aproximación a la Tierra, conocida como perigeo. En ese momento, la luna puede parecer hasta un 14 % más grande y un 30 % más luminosa que cuando se encuentra en su punto más alejado de nuestro planeta, conocido como apogeo.

