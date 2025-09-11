Morir de hambre

Alba Morán-Álvarez Oviedo Jueves, 11 de septiembre 2025, 22:05 Comenta Compartir

Todos sabemos que comer es necesario para vivir y que el hambre mata. Pero, ¿qué sucede en el cuerpo humano cuando deja de alimentarse? ¿Es lo mismo la malnutrición que la inanición?

La malnutrición se produce cuando se dan graves carencias de nutrientes esenciales. Los déficits nutricionales pueden acarrear graves enfermedades que en algunos casos son incompatibles con la vida. Algunos ejemplos de este tipo de deficiencias son el escorbuto, causado por falta de vitamina C o la pérdida de masa muscular y densidad ósea que se desembocan en lo que se conoce como caquexia, asociada a varias patologías como el SIDA o algunos tipos de cáncer.

Algo importante para comprender este proceso es que se debe a una consecuencia de la activación de nuestros programas internos de supervivencia. Cuando no disponemos de suficientes nutrientes, nuestro cuerpo activa programas moleculares para obtenerlos a partir de nuestras propias células, como la autofagia. Este proceso, que sucede en condiciones saludables, puede convertirse en peligroso si nos vemos obligado a utilizarlo en exceso. Nuestro organismo también es capaz de fabricar algunos nutrientes a partir de otros, por ejemplo, podemos fabricar glucosa a partir de grasas, pero algunos nutrientes esenciales, como muchos aminoácidos, son insustituibles.

Cuando no hay ingesta de alimentos, en absoluto, se desarrolla diarrea persistente, colapso vascular o insuficiencia cardíaca y finalmente la muerte. Porque sin ingesta, cuando nuestro cuerpo ya no cuenta con recursos moleculares para fabricar nutrientes que necesita para sostener las funciones vitales. Según informes científicos elaborados para Acnur, si hay ingesta de líquidos este proceso puede durar más de un mes.

La buena noticia es que actualmente vivimos en un mundo con comida suficiente para que ocho mil millones de personas nos nutramos, la mala es que, por razones perfectamente evitables, muchos mueren de hambre.

