Pingüinera en la Antártida. Jesús Ruiz

Los pingüinos contaminan el suelo de la Antártida

Una investigación en la que participa la Universidad de Oviedo concluye que las aves, aunque «esenciales» para el equilibrio de la Antártida también pueden ser «fuente natural de contaminación»

Olga Esteban

Olga Esteban

Gijón

Jueves, 9 de octubre 2025, 12:23

Comenta

«Inesperados difusores de contaminación en la Antártida» Los pingüinos han resultado ser contaminantes del suelo y allí donde hay colonias se concentran metales ... tóxicos y compuestos químicos. Es el resultado de una investigación en la que ha participado la Universidad de Oviedo, junto con el Instituto Español de Oceanografía (IEO, CSIC) y las universidades de Santiago de Compostela y Barcelona, que ha documentado la presencia y origen de diversos contaminantes en los en los suelos de colonias de pingüinos de las islas Livingston y Decepción, al noroeste de la península Antártica.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

