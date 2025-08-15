El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La cueva donde se halló la estalagmita que ha permitido determinar la duración de las sequías. Mark Brenner

Sequías de hasta 13 años contribuyeron al colapso de la civilización maya

El análisis de una estalagmita permite a expertos de la Universidad de Cambridge precisar que los periodos sin lluvia proliferaron en los dos últimos siglos de esta cultura

Jon Garay

Jon Garay

Viernes, 15 de agosto 2025, 00:13

Dar con las razones por las que imperios o civilizaciones poderosas se agostan ha cautivado la atención de un sinfín de historiadores. En el caso ... del Imperio Romano, son innumerables las teorías sobre las causas que llevaron a la Ciudad Eterna a ceder su dominio sobre el Mediterráneo en la Antigüedad. Crisis económica, corrupción, debilidad militar, las invasiones bárbaras… El saqueo de Roma por los visigodos liderados por Alarico en el año 410 solo fue la confirmación de un declive que venía de atrás -si el Imperio hubiera caído durante la crisis del siglo III no habría extrañado a nadie-. Ese declive se confirmó en el año 476, cuando Rómulo Augústulo fue depuesto por el general Odoacro. De esta forma terminó el Imperio Romano de Occidente -el oriental perviviría hasta el año 1453-.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Calma tensa» en Asturias: la previsión del tiempo «va a dar condiciones muy desfavorables»
  2. 2

    España recibe la ayuda europea en su quinto día de incendios
  3. 3 Un buitre salvaje desorientado paraliza el tráfico en Valliniello, a las afueras de Avilés
  4. 4

    El Principado prevé ceder la explotación a largo plazo de Perlora para recuperar su uso turístico
  5. 5 200 personas con gastroenteritis en Cangas del Narcea: «Es probable que sea un norovirus en los alimentos o en el agua»
  6. 6 Máxima alerta en Genestoso, en Cangas del Narcea, por el paso del fuego a la zona de Cacabiecho: «Está descontrolándose la situación»
  7. 7

    El Gobierno de Asturias acusa al arzobispo de Oviedo de «usar el altavoz» de la Iglesia para «crispar y generar odio»
  8. 8

    Las salidas al Muro por Manso, Emilio Tuya y Ezcurdia serán «islas verdes»
  9. 9

    La fábrica de Sunwafe en Gijón inicia los trámites para ser proyecto estratégico
  10. 10 Hallan en buen estado a los tres ganaderos desaparecidos en el incendio de León

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Sequías de hasta 13 años contribuyeron al colapso de la civilización maya

Sequías de hasta 13 años contribuyeron al colapso de la civilización maya