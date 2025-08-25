Realizan el primer trasplante de un pulmón de cerdo a un paciente humano

Científicos chinos han logrado trasplantar con éxito el pulmón de un cerdo a un paciente humano en muerte cerebral. Es la primera vez que se ... consigue un xenotrasplante con este complejo órgano, el más difícil de trasladar de animales a nuestra especie junto al hígado. El receptor fue un hombre de 39 años que había sufrido una hemorragia cerebral y el órgano transferido mantuvo su viabilidad durante 9 días, cuando el experimento se dio por finalizado ante los signos de rechazo que se habían evidenciado. Aunque la operación se llevó a cabo en mayo del año pasado, los resultados han sido publicados este lunes en la revista 'Nature Medicine'.

La principal dificultad para poder emplear pulmones de otras especies en el organismo humano reside en «su complejidad anatómica y fisiológica», explican los autores del trabajo, liderados por Jianxing He, director y profesor del Departamento de Cirugía Torácica del Hospital de Guangzhou. «A diferencia de los riñones o el corazón, el alto flujo sanguíneo y la exposición al aire externo del pulmón lo hacen particularmente susceptible al ataque inmunitario y a la lesión por isquemia-reperfusión -el daño celular que se genera cuando se recupera el flujo sanguíneo-», afirman en el trabajo.

Lo confirma a este periódico Marc Güell, profesor de la Universidad Pompeu Fabra e investigador principal del Translational Synthetic Biology Lab. «Los pulmones son uno de los peores órganos a la hora de un trasplante. Son un 'challenge' por su alta vascularización, porque están llenos de células inmunológicas y por su contacto con el exterior a través del aire que entra en ellos», dice el experto, que califica de «hito y un paso adelante» lo logrado por los especialistas chinos.

Modificaciones genéticas

El pulmón porcino fue sometido a edición genética antes de su implantación. En concreto, se alteraron seis de sus genes. «Se retiraron tres porcinos y se implantaron otros tres humanos», indica el especialista catalán. Esta técnica -en otras intervenciones con riñones, empresas norteamericanas especializadas han llevado a cabo hasta 69 modificaciones- resulta indispensable en este tipo de intervenciones para evitar el rechazo del nuevo órgano, impedir que siga creciendo -en el caso del corazón de cerdo, está diseñado para animales que pueden alcanzar los 300 kilos- y eliminar virus del animal que podrían infectar al paciente.

El órgano permaneció 216 horas sin signos de rechazo hiperagudo ni evidencia de infección no controlada. Sin embargo, sí se observó un edema grave un día después de la intervención. Además, entre los días 3 y 6 del postoperatorio se detectaron señales de rechazo que llevaron a los científicos a terminar con el ensayo al noveno día.

Uno de los obstáculos que encontraron los médicos es la presencia del pulmón propio del paciente, el derecho -el trasplantado fue el izquierdo-. Según los especialistas, podría haber influido tanto en el funcionamiento del órgano porcino como en la respuesta inmunitaria. «Este estudio demuestra que los pulmones de cerdo modificados genéticamente pueden mantener la viabilidad y la funcionalidad en receptores con muerte cerebral durante 216 horas. Se requieren esfuerzos continuos para optimizar los regímenes inmunosupresores, refinar las modificaciones genéticas, mejorar las estrategias de preservación pulmonar y evaluar la función del injerto a largo plazo más allá de la fase aguda. Al abordar estos desafíos, los estudios futuros pueden refinar el enfoque del xenotrasplante de pulmón y acercar su aplicación clínica. Este estudio allana el camino para futuras innovaciones en este campo», subrayan.

«Marca un hito en la medicina traslacional: por primera vez se ha implantado en un ser humano, en situación de muerte encefálica, un pulmón de cerdo modificado genéticamente. El desafío es enorme, pero el trabajo, riguroso en su diseño y desarrollo, abre una vía inédita hacia nuevas alternativas frente a la escasez crítica de pulmones para trasplante», subraya Beatriz Domínguez-Gil, directora de la Organización Nacional de Trasplantes, en declaraciones a SMC España. »Es evidente que habrá que seguir profundizando en esta línea de investigación, pero la posibilidad de que se consiga una buena evolución de uno de estos pulmones en un enfermo, con una supervivencia aceptable, se antoja lejana y, desde luego, bastante más complicada que en el caso del riñón o del hígado. En suma, se entreabre una pequeña puerta más en el mundo del xenotrasplante, pero con bastantes más dudas que certezas«, destaca, por su parte, Rafael Matesanz, creador y fundador de la Organización Nacional de Trasplantes.

Un recurso ante la falta de órganos

La idea de utilizar órganos de animales en humanos tiene más de cien años. Fue en 1906 cuando el cirujano francés Mathieu Jaboulay implantó el riñón de un cerdo a una mujer afectada de síndrome nefrótico, una enfermedad que hace que el cuerpo libere demasiadas proteínas en la orina. Ya en 1964, el cirujano James Hardy puso el corazón de un chimpancé a un enfermo de 68 años que fallecería 90 minutos después. Los casos más recientes se remontan a 2022 y 2023. Dos estadounidenses que habían sido descartados para un trasplante de corazón de humano a humano recibieron sendos órganos de cerdo. El primero sobrevivió dos meses mientras que el segundo, seis semanas. En 2021 incluso se hizo un primer ensayo con un riñón que se adosó a la pierna de una mujer -trasplante heterotópico, que dicen los especialistas- en muerte cerebral. El órgano se le implantó en la pierna para hacer su seguimiento con mayor facilidad. Sobrevivió 54 días. A principios del año pasado se llevó a cabo en un paciente vivo. Falleció dos meses después.

En cuanto al hígado, un órgano extremadamente complejo al fabricar miles de moléculas, especialistas chinos han llevado a cabo al menos dos tentativas de xenotrasplante. En enero del año pasado conectaron a una persona clínicamente muerta con un hígado de cerdo emplazado fuera de su cuerpo. Funcionó durante tres días. Dos meses después, otro equipo hizo lo propio con un paciente que carecía de función cognitiva. Según los cirujanos, el órgano secretó más de 30 milímetros de bilis cada uno de los diez días que permaneció unido al cuerpo

La razón de que se recurra a animales es la falta de órganos humanos. 19 personas mueren al día en Europa por este motivo. En España, a la cabeza a nivel mundial en trasplantes, casi 5.000 personas esperan cada año la noticia de que iban a recibir el órgano que necesitan.