Sustraen tres palomos que valen una fortuna: 170.000 euros La Guardia Civil busca a 'Sordo', 'Gran Capitán' y 'Joker' y centra la investigación en 'colombaires' con antecedentes delictivos en la Comunitat Valenciana y Región de Murcia

'Sordo', 'Gran Capitán' y 'Joker' son los nombres de tres palomos deportivos que valen una fortuna, unos 170.000 euros aproximadamente, según la denuncia por robo que presentaron los dueños de las aves domesticadas, tres joyas de la corona en la colombicultura de la Comunitat Valenciana y Región de Murcia por su brillante palmarés.

La sustracción de los valiosos palomos tuvo lugar el pasado 24 de agosto en la localidad murciana de Fortuna, donde reside uno de los propietarios de las aves. Los ladrones sabían muy bien lo que robaban, ya que se llevaron los tres ejemplares más laureados. «Había 40 palomos y solo abrieron las jaulas de los tres más valiosos. Sabían que estaban allí, y que todavía no habíamos conectado la alarma. Planearon muy el robo», afirma José Francisco Fernández, dueño del palomar y uno de los seis propietarios de las aves.

«La Guardia Civil de Santomera se ha tomado muy en serio la denuncia. Vinieron dos guardias y echaron polvos para ver si encontraban huellas, pero yo creo que llevaban guantes», añade el 'colombaire'. Antes de denunciar el robo, José Francisco llamó por teléfono a sus compañeros de la Sociedad de Colombicultura Las Delicias para contarles el sucedo.

«Fue un disgusto muy grande y una pérdida irreparable, tanto que nos planteamos incluso ofrecer una recompensa económica a la persona que nos ayude a recuperarlos, o nos dé el chivatazo de donde están y que sea cierto, pero al final decidimos que no era una buena idea», asegura Pedro García, otro de los dueños de las aves sustraídas, más conocico como Pedrito de Chiva. «El chivatazo se puede dar a escondidas», añade el 'colombaire'.

Tras los daños que sufrió su palomar por la catastrófica dana, el 'colombaire' empezaba a levantar cabeza, pero ahora la vida (un ladrón) le ha puesto otra zancadilla. «Cuesta mucho criar un palomo como 'Sordo'. Son aves únicas, elegantes y de gran capacidad de vuelo, y por eso entrenamos tres veces a la semana, y ganamos campeonatos», dice Pedrito. «Un buen palomo es como un caballo de raza o un toro de ganadería, y 'Sordo', 'Gran Capitán' y 'Joker' tienen casta, y por eso son tan valiosos», añade con firmeza.

La Guardia Civil ha centrado las primeras investigaciones en 'colombaires' con antecedetes delictivos y ladrones detenidos por robos similares de palomos, aunque de menor valor económico.

Las tres aves deportivas sustraídas tenían sus correspondientes anillas con sus números de identificación, por lo que el ladrón o los ladrones no lo tendrán fácil para venderlas si esa es su verdadera intención. «Sospechamos que ha habido un seguimiento de los palomos en las últimas competiciones, y que los ladrones son aficionados a la colombicultura o alguien les ha facilitado información para cometer el robo», conjetura Fernández.

El pequeño aro de aluminio o plástico se coloca en una pata del palomo cuando es pichón y tiene pocos días de vida, ya que es más fácil deslizarlo. El número de identificación está grabado en la anilla con información alfanumérica que incluye el país, el año de nacimiento y un número único para cada ejemplar, por lo que funciona como un DNI o la matrícula de un coche y permite un seguimiento individual.

Además, los 'colombaires' colocan a sus aves más valiosas un pequeño dispositivo localizador, tanto en los entrenamientos como en las competiciones, pero luego los retiran cuando termina el vuelo controlado. Cuando sustrajeron los tres palomos de la Sociedad de Colombicultura La Delicias ninguno de ellos llevaba el localizador GPS. «Este dispositivo nos da mucha información sobre el vuelo, pero lo quitamos cuando metes el palomo en la jaula», explica Pedrito.

El vecino de Chiva, relata 'Las Provincias', añade que es la primera vez que le roban un ejemplar, aunque ha perdido algunas aves que fueron atacadas por halcones, zorros, perros o gatos. «Después de lo que ha pasado tengo que decir que la peor alimaña es el hombre. Espero que los palomos estén bien y que podamos recuperarlos», afirma el 'colombaire'.

«La colombicultura es más que una afición y estoy seguro que nos van a ayudar a encontrarlos, y por esos pedimos ayuda a todas las federaciones de España», añade Pedrito. Cuando trascendió el robo de 'Sordo', 'Gran Capitán' y 'Joker', los 'colombaires' de la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia, donde más competiciones han ganado las tres aves, difundieron los datos de los tres palomos en grupos de WhatsApp para impedir una posible venta de los ejemplares y ayudar a sus propietarios a recuperarlos.

