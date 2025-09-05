Tres pistoleros en busca y captura por sendos tiroteos en Valencia en 8 días Ninguno de los casos está relacionado y los motivos que empujaron a los tres hombres a disparar a las víctimas son muy diferentes

Javier Martínez e Ignacio Cabanes Valencia Viernes, 5 de septiembre 2025, 13:15 Comenta Compartir

Tres pistoleros en busca y captura en ocho días. La Policía Nacional y la Guardia Civil buscan intensamente a tres hombres con antecedentes delictivos como presuntos autores de los tiroteos de Alaquàs, Alfafar y Xirivella, tres sucesos que se saldaron con dos muertos y un herido muy grave. Los investigadores de ambos cuerpos policiales identificaron a los presuntos pistoleros poco después de que dispararan a sus víctimas, y difundieron a todas las patrullas los nombres de los sospechosos, así como sus fotografías y los datos de los vehículos que utilizaron para huir.

Ninguno de los tres casos está relacionado, y los motivos que empujaron a los tres fugitivos, todos ellos con antecedentes delictivos, a asesinar o herir gravemente a tiros a las víctimas también son muy diferentes. Cualquier información sobre el posible paradero de los tres hombres que buscan la Policía y la Guardia Civil se puede facilitar de forma anónima a través del 091 y 062.

Los asesinos de Alaquàs y Xirivella actuaron con premeditación y alevosía, según la reconstrucción de los hechos que ha realizado la Policía Nacional con los testimonios de varios vecinos. El individuo que abatió a tiros este jueves a Daniel M. V. en Xirivella planeó el crimen, y aprovechó la indefensión de la víctima al dispararle por la espalda.

La víctima caminaba por la calle Doctor Marañón y cuando llegó a la altura de un coche, un individuo se bajó del vehículo y comenzó a dispararle por la espalda. Un testigo describió al asesino como un hombre con barba que vestía de negro, y asegura que antes de pegar los tiros le gritó : «¡Te tengo que matar!».

Tras una rápida investigación, la Policía identificó al presunto autor del crimen, Juan M. F., quien habría disparado a Daniel porque días antes había agredido, al parecer, a un hermano del presunto pistolero. Según los testigos, el autor del tiroteo huyó, al parecer, con otro individuo que le esperaba en un coche. Sin embargo, otra persona asegura que vio solo a un hombre al volante del vehículo, y que no había ningún ocupante más en el momento de la fuga, según informa 'Las Provincias'.

El crimen de Alaquàs

Una venganza pasional por los celos, la ira y el desengaño amoroso de un expresidiario desencadenó el crimen de Alaquàs, según las investigaciones de la Policía Nacional. El pasado 27 de agosto, el asesino irrumpió en la casa de la víctima y le descerrajó varios tiros delante de su hijo menor, quien abrió la puerta al hombre que preguntaba por su padre.

Los sangrientos hechos ocurrieron en una vivienda de la calle Balmes en el barrio de los Faroles de Alaquàs. El menor salió indemne del tiroteo tras esconderse detrás de una puerta, mientras que su padre recibió varios disparos, dos de ellos en el tórax y el cuello.

La víctima estaba sentada en un sofá y veía la tele cuando el individuo armado con una pistola irrumpió en la casa y comenzó a dispararle a corta distancia. La Guardia Civil busca a Francisco C. T., de 38 años de edad, tras ser identificado como el principal sospechoso del crimen.

El hombre asesinado en Alaquàs, Yampan S. M., tiene antecedentes policiales por trapicheo de drogas y otros delitos, por lo que todo parecía indicar que podría tratarse de un ajuste de cuentas relacionado con algún asunto turbio.

Sin embargo, la Policía identificó con rapidez al autor de los disparos y averiguó que la víctima había recibido amenazas tras mantener una relación sentimental, al parecer, con la pareja del expresidiario mientras este cumplía una larga condena en prisión.

El autor del crimen habría actuado con premeditación y alevosía, según la reconstrucción de los hechos que realizó la Policía. El individuo planeó el asesinato y aprovechó la indefensión de Yampan, que estaba sentado en un sofá y no esperaba el tiroteo.

El fugitivo Francisco C. tiene numerosos antecedentes policiales por robos con violencia, malos tratos en el ámbito familiar, sustracción de vehículos y conducción temeraria, entre otros delitos.

El tiroteo de Alfafar

El hombre que tiroteó a Fileas G. E., de 33 años, en una calle de Alfafar también fue identificado poco después del suceso. Pedro B. R., alias el Mejicano, de 37 años de edad, logró escapar pese a que la Guardia Civil estableció un amplio despliegue en Alfafar y otras poblaciones cercanas. La víctima permanece ingresada en estado de coma inducido tras recibir tres disparos.

Por el momento, el único detenido por su relación con el tiroteo de Alfafar es un joven de 23 años de edad, cuya identidad responde a las iniciales S. M. M., quien se entregó el martes por la tarde en la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia. «Me asusté al escuchar el primer disparo, pensaba que la escopeta era de aire comprimido», aseguró el joven arrestado minutos antes de entregarse.

La noche anterior al tiroteo, los dos hombres mantuvieron una acalorada discusión por una cuestión sin importancia. «Se vacilaron los dos», manifestó el testigo. La víctima y el agresor, que se conocen desde hace cerca de 20 años, se habrían desafiado para resolver sus desavenencias por este incidente, según las primeras investigaciones.

Los tres sospechosos saben que la Policía y la Guardia Civil los busca intensamente, por lo que la difusión de sus fotos puede ayudar a detenerlos. Cualquier persona que tenga información sobre el paradero de alguno de los fugitivos puede llamar al 091 o 062. La Guardia Civil y la Policía garantizan el anonimato de la colaboración ciudadana.

Agentes uniformados y de paisano han realizado varios operativos y controles en los últimos días para localizar a los fugitivos, pero los tres pistoleros han logrado, por el momento, eludir el cerco policial.