Un policía en la escena del crimen. LP

Un hombre asesina a tiros a otro por la espalda en plena calle en la localidad valenciana de Xirivella

La víctima ha quedado tendida en el suelo con el cuerpo ensangrentado junto a un paso de peatones, y el autor de los disparos ha huido en un coche a gran velocidad

Ignacio Cabanes / Javier Martínez

Valencia

Jueves, 4 de septiembre 2025, 13:06

Un hombre asesinó a otro a traición en plena calle de Xirivella al descerrajarle tres tiros con una pistola, por la espalda y a corta distancia, y huyó en un coche de color oscuro a gran velocidad. El crimen tuvo lugar sobre las diez de la mañana en una plaza céntrica del municipio valenciano. La víctima, Daniel M. V. D., conocido por el apodo de Raponchi, acumulaba una veintena de antecedentes policiales.

Tras recibir los disparos, el hombre aún pudo caminar unos 15 metros antes de desplomarse junto a un paso de peatones en una avenida principal. Cuando llegaron los primeros policías al lugar, Daniel estaba tendido en el suelo con el cuerpo ensangrentado.

Los agentes practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar durante unos 20 minutos mientras esperaban la llegada de la ambulancia, pero no pudieron recuperar sus constantes vitales.

Según los testigos, el autor de los disparos podría ser un varón de etnia gitana y se habría dado a la fuga, al parecer con otro individuo que le esperaba en el coche. Sin embargo, otra persona asegura que vio solo a un hombre al volante del vehículo en el momento de la huida.

La víctima caminaba por la calle cuando, al llegar a la altura de un coche, un individuo se bajó del vehículo y comenzó a dispararle por la espalda. Un testigo describe al asesino como un hombre con barba que vestía de negro, y asegura que antes de abrir fuego le gritó: «¡Te tengo que matar!».

Dos ambulancias, una de ellas del Servicio de Emergencias Sanitarias, acudieron con urgencia al lugar. Los sanitarios confirmaron el fallecimiento del hombre a consecuencia de los impactos de bala que presentaba en la espalda, según informa Las Provincias.

Tras recibir el aviso del tiroteo, varias patrullas de la Policía Nacional y la Policía Local acudieron con rapidez y acordonaron la zona, pero el autor del crimen ya había eludido el cerco policial.

Varios agentes del Grupo de Homicidios y un equipo de la Policía Científica se desplazaron al lugar y se hicieron cargo de la investigación. Una deuda relacionada con un asunto delictivo podría ser el móvil del asesinato, según las primeras indagaciones.

Los agentes recogieron tres casquillos en la escena del crimen y tomaron declaración a varios testigos para esclarecer los hechos e identificar al autor de los disparos. Desde que salió de la cárcel hace varios meses, la víctima malvivía en la calle.

