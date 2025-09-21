Un animado viaje a las entrañas de la Laboral
El conjunto monumental de Cabueñes recibió centenares de visitantes en una jornada de puertas abiertas repleta de actividades
Gijón
Domingo, 21 de septiembre 2025, 21:09
Un numeroso público disfrutó a lo largo de este domingo de la oportunidad de sumergirse en las entrañas de Laboral Ciudad de la Cultura ... y de las distintas propuestas programadas en una jornada de puertas abiertas pensada para acercar aún más a la ciudadanía el conjunto de este espacio monumental, que, 70 años después de su inauguración, sigue lleno de vida y actividad diarias.
Desde primeras horas de la mañana los itinerarios guiados a diferentes rincones de la Laboral fueron de las actividades que suscitaron un mayor interés por parte de los visitantes. Al mediodía, el vestíbulo de acceso a la Torre era un hervidero de gente que hacía cola para subir en el ascensor y también para sumergirse de la mano de los guías en lugares como las antiguas lavanderías y cocinas. La impresión que se llevaban la mayoría al término de cada pase no podía ser más positiva. Así lo expresaban Susana Iglesias y David Castaño: «Ha sido increíble, una experiencia única verlo, vivirlo. Nos alegramos mucho de haber venido y nos parece una excelente idea para poder disfrutarlo, porque está bastante infravalorado el edificio a pesar de la importancia que ha tenido y sigue teniendo».
Otra pareja, formada en esta ocasión por madre e hijo, María José Galán y Pablo de Castro, compartían idéntica valoración visitando la cocina. «Me parece muy curioso porque hay cosas aquí que todavía yo conservo en casa: platos de Duralex, las cazuelas, la cafetera italiana. La pena es que esto no sea más conocido a nivel nacional e internacional y es algo maravilloso», manifestaba ella. También madre e hija, en este caso, Ana García , profesora en el CIFC ubicado en el edificio y Lucía Jiménez, alumna del Conservatorio, igualmente localizado allí, mientras recorrían la lavandería y las cocinas confesaban: «Este espacio no lo conocíamos y está muy bien. El año pasado vinimos y la cola daba la vuelta a la esquina así que este hemos madrugado para poder verlo con más calma».
El patio de la Laboral era escenario de representaciones escénicas como 'Cuerpos en tránsito' de Fernando Hurtado y alumnos de la ESAD, 'Un viaje por Jabón' de Pompas y Pompones para los peques o 'Una mera curiosidad' de Producciones Maestras, para todos los públicos, además de 'El barroco se va de marcha' de Susana Gudín o 'Se acabaron las princesas' de Higiénico Papel.
Laboral Centro de Arte celebró también visitas guiadas a sus muestras 'Máquinas digitales' y 'Terranautas'. Mientras, la construcción de Luis Moya mostraba su faceta como plató de cine. Unas puertas abiertas al único edificio de Asturias que es una ciudad de la cultura.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.