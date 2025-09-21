Un animado viaje a las entrañas de la Laboral

Un numeroso público disfrutó a lo largo de este domingo de la oportunidad de sumergirse en las entrañas de Laboral Ciudad de la Cultura ... y de las distintas propuestas programadas en una jornada de puertas abiertas pensada para acercar aún más a la ciudadanía el conjunto de este espacio monumental, que, 70 años después de su inauguración, sigue lleno de vida y actividad diarias.

Desde primeras horas de la mañana los itinerarios guiados a diferentes rincones de la Laboral fueron de las actividades que suscitaron un mayor interés por parte de los visitantes. Al mediodía, el vestíbulo de acceso a la Torre era un hervidero de gente que hacía cola para subir en el ascensor y también para sumergirse de la mano de los guías en lugares como las antiguas lavanderías y cocinas. La impresión que se llevaban la mayoría al término de cada pase no podía ser más positiva. Así lo expresaban Susana Iglesias y David Castaño: «Ha sido increíble, una experiencia única verlo, vivirlo. Nos alegramos mucho de haber venido y nos parece una excelente idea para poder disfrutarlo, porque está bastante infravalorado el edificio a pesar de la importancia que ha tenido y sigue teniendo».

Ampliar Las antiguas cocinas sorprendieron a los visitantes, que también conocieron la lavandería y el mirador de la torre. Jesús Manuel Pardo

Otra pareja, formada en esta ocasión por madre e hijo, María José Galán y Pablo de Castro, compartían idéntica valoración visitando la cocina. «Me parece muy curioso porque hay cosas aquí que todavía yo conservo en casa: platos de Duralex, las cazuelas, la cafetera italiana. La pena es que esto no sea más conocido a nivel nacional e internacional y es algo maravilloso», manifestaba ella. También madre e hija, en este caso, Ana García , profesora en el CIFC ubicado en el edificio y Lucía Jiménez, alumna del Conservatorio, igualmente localizado allí, mientras recorrían la lavandería y las cocinas confesaban: «Este espacio no lo conocíamos y está muy bien. El año pasado vinimos y la cola daba la vuelta a la esquina así que este hemos madrugado para poder verlo con más calma».

El patio de la Laboral era escenario de representaciones escénicas como 'Cuerpos en tránsito' de Fernando Hurtado y alumnos de la ESAD, 'Un viaje por Jabón' de Pompas y Pompones para los peques o 'Una mera curiosidad' de Producciones Maestras, para todos los públicos, además de 'El barroco se va de marcha' de Susana Gudín o 'Se acabaron las princesas' de Higiénico Papel.

Laboral Centro de Arte celebró también visitas guiadas a sus muestras 'Máquinas digitales' y 'Terranautas'. Mientras, la construcción de Luis Moya mostraba su faceta como plató de cine. Unas puertas abiertas al único edificio de Asturias que es una ciudad de la cultura.