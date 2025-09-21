El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Un público de todas las edades escucha las explicaciones de uno de los guías bajo los soportales del edificio construido por Luis Moya. J. M. Pardo
Jornada de puertas abiertas

Un animado viaje a las entrañas de la Laboral

El conjunto monumental de Cabueñes recibió centenares de visitantes en una jornada de puertas abiertas repleta de actividades

Pablo A. Marín Estrada

Pablo A. Marín Estrada

Gijón

Domingo, 21 de septiembre 2025, 21:09

Un numeroso público disfrutó a lo largo de este domingo de la oportunidad de sumergirse en las entrañas de Laboral Ciudad de la Cultura ... y de las distintas propuestas programadas en una jornada de puertas abiertas pensada para acercar aún más a la ciudadanía el conjunto de este espacio monumental, que, 70 años después de su inauguración, sigue lleno de vida y actividad diarias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Despedida una trabajadora por llevar a su marido a ayudarla a limpiar una oficina en Gijón
  2. 2 Amplio despliegue en La Calzada, Gijón, por un servicio humanitario
  3. 3

    Arcelor tiene 450 bajas médicas diarias de media, que afectan al 12% de la plantilla en Asturias
  4. 4

    Adriana Lastra, delegada del Gobierno en Asturias: «No estamos de acuerdo con el peaje del Huerna, pero no puede anularse por razones políticas»
  5. 5

    El Sporting de Gijón no puede contra todos
  6. 6 La sanidad asturiana ya se prepara para los nuevos tratamientos frente al alzhéimer
  7. 7 Sanatorio Marítimo: «Aquí somos felices, hay de todo»
  8. 8

    La amarilla a Kevin, por disputar un balón «de forma temeraria, entrando con el pie por delante en forma de plancha»
  9. 9 Leiva detiene su gira por motivos de salud
  10. 10

    Adriana Lastra: «Santos Cerdán trató de hacerme la vida imposible, viví un infierno de terciopelo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Un animado viaje a las entrañas de la Laboral

Un animado viaje a las entrañas de la Laboral