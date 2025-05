Arqueología española en el exterior con escaparate asturiano

Pablo A. Marín Estrada Gijón Viernes, 23 de mayo 2025, 20:58 Comenta Compartir

El salón de actos del Museo Arqueológico de Asturias acogía las XII Jornadas de Arqueología Española en el Exterior, cuyo objetivo, en palabras de su coordinador, el investigador Juan Muñiz, es «mostrar al público general interesado en la arqueología, pero no especialistas, la labor que hacen equipos españoles en el extranjero, una labor modesta, pero muy efectiva en esas intervenciones». A ello se suma el protagonismo asturiano y de la propia Universidad de Oviedo en esas misiones, como la que trabaja en Jordania y en la que participa el propio Muñiz.

De ese vínculo con Asturias era prueba la primera conferencia: 'Dos diplomáticos, dos arqueólogos y una casa: los inicios de la arqueología española en Oriente Próximo', de la investigadora de la Universidad de Vigo, Lucía Brage, experta en historiografía, sobre la Casa de Santiago o Instituto Bíblico y Arqueológico Español en Jerusalén, en cuyo germen, explica Juan Muñiz, «estuvieron dos personajes como Emilio Olávarri, arqueólogo y magistral de la Catedral de Oviedo o Joaquín González Echegaray, que excavó en Asturias diversas cuevas, como la de Tito Bustillo».

La otra conferencia, del especialista de la Universidad de Cantabria Luis C. Teira, 'Lux nostra orientis. 20 años de arqueología en Levante mediterráneo', serviría para exponer los cambios y avances experimentados durante la documentación de yacimientos, como los de esa zona del Oriente Próximo, en la que este arqueólogo lleva trabajando 25 años. Teira explicó cómo se pasó de equipos de fotografías únicas o dos por sesión, a las miles de imágenes que se toman ahora y a los escaneados o el uso de GPS subcentimétricos.

El público general a veces no es consciente de la tarea de documentación y salvaguarda que estos equipos internacionales realizan en zonas como Oriente Próximo, sumida en conflictos bélicos desde hace décadas, como explicaba Muñiz: «Es un sitio muy difícil de trabajar, por eso la documentación es tan importante, poder registrar lugares o yacimientos o bienes materiales que no sabes si el año que viene van a seguir o no. Los bombardeos sistemáticos del sur del Líbano se llevan por delante yacimientos, además de vidas humanas. Con los saqueos de los yacimientos del sur de Siria por parte del Estado Islámico, si no tienes registrados esos materiales cuando pasan al mercado negro es dificilísimo recuperarlos. No es el fin de las campañas, pero sí que tienen esa utilidad posteriormente debido a las circunstancias que vive esa región», aseguraba el investigador asturiano en la misión española en Jordania.

