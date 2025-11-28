El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El conservador del museo, Gabino Busto; el comisario, Juan Llano; el artista, Alberto Ámez, y el director de Patrimonio, Pablo León. Álex Piña

Alberto Ámez se refugia entre sus verdes

El artista gijonés inaugura en el Museo de Bellas Artes de Asturias una muestra que es «una invitación al misterio y a la ensoñación»

Inés Barea

Inés Barea

Gijón

Viernes, 28 de noviembre 2025, 06:25

Comenta

Pocas veces se presenta una oportunidad tan nítida para entrar en un mundo onírico, misterioso y sugerente a través de una exposición, pero la muestra ... que Alberto Ámez acaba de inaugurar en el Museo de Bellas Artes de Asturias tiene todo eso y mucho más. Presenta un universo pintado de verde que esconde bajo densas pinceladas todo un mar de referencias a la historia del arte –qué acierto mostrar 'El mono de oro' junto a un grabado de Goya–, a los paisajes del norte –de su norte– y a Arcadia, esa ciudad utópica e inalcanzable que toma aquí múltiples formas que más allá del matiz bucólico se convierten en «un lugar al cual huir, en una especie de refugio o cobijo necesario ante las dificultades de los tiempos que estamos pasando», desvelaba el comisario de la muestra, Juan Llano, en la presentación de la misma. Es «el lugar para el pensamiento», son los claros del bosque de los que hablaba María Zambrano, paraísos que se presentan «como lugar al que llegar y meditar sobre ti mismo».

