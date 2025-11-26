El Principado justifica el retraso en las obras del Museo de Bellas Artes de Asturias en los trabajos de arqueología

El retraso en las obras de ampliación del Museo de Bellas Artes de Asturias era objeto ayer de varias preguntas formuladas por el diputado ... del PP, José Luis Costillas, a la consejera de Cultura del Principado, Vanessa Gutiérrez, en la Junta General durante la Comisión de Cultura. En concreto, el parlamentario popular inquirió sobre el estado de las obras, la razón por la que, según afirmó, «se encuentran paralizadas» y, finalmente, por la previsión del plazo de finalización de las mismas. Costillas fundamentó el objeto de sus interpelaciones en que los retrasos a un mes de la fecha prevista en el contrato para su finalización hacen «imposible que se cumpla el plazo de ejecución y que se justifique a tiempo, con lo cual los 5,8 millones de ayudas que recibimos los vamos a perder. Es una situación muy grave que podía haberse evitado», manifestó.

En sus respuestas, la titular de Cultura explicó la «complexidá a la hora d'abordar el desmontaxe y demolición del edificio anexu y tamién la propia arqueoloxía sobre los terrenos. Sabe que tamos falando del terrén fundacional de la ciudá d'Uviéu, del másimu interés arqueolóxicu. Y lo que se ta faciendo nesti momentu son los necesarios trabayos d'arqueoloxía que se vio necesario, amás, ampliar».

La consejera y el diputado discreparon sobre la cronología de los plazos. Mientras Costillas aseguró que tras recibir el Principado una ayuda de los fondos europeos Next Generation en octubre de 2022 y haber obtenido el visto bueno del Consejo de Patrimonio al proyecto en febrero del 23, «las obras comienzan en junio del 24, casi año y medio después de las fechas previstas», Gutiérrez replicó que «confunde usté cuando fueron a aprobaos los fondos a cuando de manera efectiva se transfieren, s'aprueba el gastu y se licita el contratu, qu'eso tamién cambia bastante los periodos temporales que usté taba narrando». Y respecto a la ralentización de los trabajos por los sondeos arqueológicos, el popular señaló que «sabíamos que iban a encontrarse restos y un poquitín de previsión hubiese sido estupenda». A lo que respondió la consejera: «Nun sé si se refier a qu'entonces hai que renunciar a facer nenguna obra ente la posibilidá de que surdan imprevistos que compliquen más o menos la execución». Sobre el cumplimiento de los plazos, dijo que «los trabayos tán acometiéndose con total respetu a la llegalidá, la preservación del patrimoniu al que tamos obligaos les administraciones, y puedo garantizar que'l Gobiernu d'Asturies va executar la ampliación del Museo tal y como taba prevista».

El popular no logró obtener la concreción de fechas que pedía o cómo podían afectar los retrasos a la posibilidad de perder los fondos europeos recibidos: «Ya sé que están acostumbrados y perder fondos es una máxima de ustedes», se despachó, ante los gestos de desaprobación de los diputados socialistas presentes en la comisión.