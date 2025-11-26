El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La fase I de la Ampliación. Mario Rojas

El Principado justifica el retraso en las obras del Museo de Bellas Artes de Asturias en los trabajos de arqueología

El diputado del PP José Luis Costillas inquirió sobre la posibilidad de perder los fondos europeos si no se cumplen los plazos

Pablo A. Marín Estrada

Pablo A. Marín Estrada

Gijón

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 07:46

El retraso en las obras de ampliación del Museo de Bellas Artes de Asturias era objeto ayer de varias preguntas formuladas por el diputado ... del PP, José Luis Costillas, a la consejera de Cultura del Principado, Vanessa Gutiérrez, en la Junta General durante la Comisión de Cultura. En concreto, el parlamentario popular inquirió sobre el estado de las obras, la razón por la que, según afirmó, «se encuentran paralizadas» y, finalmente, por la previsión del plazo de finalización de las mismas. Costillas fundamentó el objeto de sus interpelaciones en que los retrasos a un mes de la fecha prevista en el contrato para su finalización hacen «imposible que se cumpla el plazo de ejecución y que se justifique a tiempo, con lo cual los 5,8 millones de ayudas que recibimos los vamos a perder. Es una situación muy grave que podía haberse evitado», manifestó.

