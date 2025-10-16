La Asturias franquista se revela en 54 fotografías

Tres niños calzados con madreñas beben de unos recipientes en una callejuela de Turón en 1957. Se advierte la pobreza al fondo. Se revelan tiempos ... difíciles, de dictadura, de uniformes, de presos, de minería, de mucho trabajo y vida marcada por la religión, por el dolor y la desesperanza. Es la imagen del cartel de 'Lo que queda de entonces. Memoria fotográfica de la Asturias franquista', la muestra que ayer abrió sus puertas en el espacio L'Abellugu del Muséu del Pueblu d'Asturies y que ha organizado la Fundación Juan Muñiz Zapico en el marco del Encuentro Internacional de Investigaciones del Franquismo. Comisariada por Ramón García Piñeiro, se nutre de los fondos de la fototeca del museo y del arte y el documento de grandes nombres de la fotografía asturiana como los de Valentín y Gonzalo Vega, Constantino Suárez, José Vélez, Modesto Montoto, Florentino López Floro, Adolfo López Armán, Casa Rozas, José Muñiz Suárez, Jesús Mendía, Marcelino Lena Dacuba, Camilo Gómez Sánchez, Abascal, Mario Pascual, Julio A. Fernández Lamuño, Luis R. García Cernuda Jumbo, Álvarez-Estrada, Joaquín Aranda Iriarte o Javier Sánchez Suárez.

Todos ellos y todos juntos componen un relato visual que puede ser revelador para las nuevas generaciones, que solo mirando pueden aprender mucho de ese ayer. En eso incide Ramón García Piñeiro, quien se ha afanado en la selección de las 54 fotografías que se muestran sobre la pared, a las que se suman otras 230 estampas que componen un audiovisual. La muestra que ahora se estrena nace con vocación de itinerar por toda Asturias y su comisario espera que se puedan organizar visitas en colaboración con los institutos y propiciar el trabajo de los jóvenes en torno a la memoria democrática.

Dividida en cuatro apartados, en el primero, 'La Asturias uniformada', cuenta una sociedad totalitaria militarizada que habita una escenografía religiosa. En la segunda, 'La mirada de los otros', toman lugar los derrotados, y con ellos el hastío, el dolor y las privaciones, pero también la dignidad y la rebeldía. En 'Los trabajos y los días' se muestra una panorámica del ámbito laboral y del uso de las formas de ocio como instrumento de control social, mientras que, por último, en un 'Un legado ambivalente' se mira hacia lo que fuimos con esa nostalgia de la escuela y de esos espacios en los que se persiguieron sueños y se construyó la identidad. La inauguración de la muestra contó ayer con la presencia de Juaco López, director del museo, quien incidió en la importancia de haber conservado estos fondos a través de la fototeca, cuando el destino en su mayoría hubiera sido la basura. Con él, Aitor Martínez, director de la Fundación Municipal de Cultura; Begoña Collado, directora general de Memoria Democrática del Principado de Asturias; Juventino Montes García, presidente de la Fundación Juan Muñiz Zapico, y Toño Huerta, su director.