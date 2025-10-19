El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Logo Patrocinio
La Policía investiga el montacargas por el que accedieron los ladrones al museo. AFP

Roban nueve joyas de Napoleón y la Emperatriz Josefina en el Louvre

La ministra de Cultura francesa ha informado de que no se han producido heridos en el atraco y de que el museo permanecerá cerrado todo el día

C. P. S.

Domingo, 19 de octubre 2025, 11:34

Comenta

La ministra de Cultura francesa, Rachida Dati, informó este domingo de un robo en el Museo del Louvre de París, que permanecerá cerrado durante la jornada. «Tuvo lugar un robo esta mañana en la apertura del museo del Louvre», escribió la política en su cuenta oficial de la red social X.

Según Le Parisien, sobre las 9.30 horas, tres delincuentes «utilizaron un montacargas para ir directamente a la sala objetivo, en la Galería Apolo» tras llegar hasta el museo en una motocicleta, cargados con pequeñas motosierras. Tras romper las ventanas, presuntamente robaron nueve piezas de la colección de joyas de Napoleón y la Emperatriz, aunque los equipos de investigación aún están evaluando el monto del botín.

En actualización

Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía interviene en un piso de citas en Gijón por un cliente insatisfecho que pedía la devolución del dinero
  2. 2 Fallece un hombre de 84 años al ser arrollado por el vehículo conducido por su mujer en El Franco
  3. 3 Ranking de Yantar: ¿dónde se comen los mejores callos en Asturias?
  4. 4 Fallece un hombre de 84 años al ser arrollado por el vehículo conducido por su mujer en El Franco
  5. 5 Quién es quién en la boda de Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas
  6. 6 Un vecino evita un robo en un establecimiento de la calle Cabruñana, en Avilés
  7. 7 Herido un motorista tras sufrir una caída en la AS-255, en Villaviciosa
  8. 8 Corte de tráfico en el barrio de Montevil, en Gijón, hasta el lunes por obras en El Corte Inglés
  9. 9 El VAR vuelve a indignar al oviedismo por una decisión compleja de entender
  10. 10 Condenada a siete años de cárcel una asturiana por intentar matar a su expareja en Madrid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Roban nueve joyas de Napoleón y la Emperatriz Josefina en el Louvre

Roban nueve joyas de Napoleón y la Emperatriz Josefina en el Louvre