Diez años tras el objetivo

Diez años lleva Aurora Vigil-Escalera organizando su muestra anual de fotografía acompasada al ritmo de los Encuentros Fotográficos de Gijón. Y es ... esa década la que ahora ha querido celebrar con una exposición que reúne a los protagonistas de las ediciones anteriores en una conversación polifónica que bien podría servir para desgranar los frutos de la creación contemporánea en esta disciplina.

Bajo el comisariado de Esther Maestre, en sus paredes cuelgan instantáneas tan únicas como provocativas y, entre ellas, el espectador se verá obligado a detenerse, por ejemplo, en la delicadísima composición de Paula Anta, una artista que juega con la relación entre la naturaleza y la artificialidad, explorando sus ambiguedades y dotándolas de un dorado inconfundible, o ante las cálidas fotografías de Juan Manuel Castro Prieto, que consigue crear profundas atmósferas que cautivan y atrapan a partes iguales. Podrá disfrutar también del trabajo de dos artistas que ponen el cuerpo al servicio de la lente; la avilesina Soledad Córdoba, que a lo largo de los años ha generado un corpus trascendente, cargado de simbolismo y fuerza poética, y Alejandra Glez, que explora con valentía aspectos como la espiritualidad, la feminidad y la ecología. El inconfundible Pablo Genovés y su arquitectura majestuosa, intervenida en una de las piezas por el pincel de su padre, Juan Genovés, dialoga con otro tipo de edificaciones, las que captura Dionisio González, a medio camino entre lo real y lo irreal. Y en este sendero de trampantojos, de surrealismo reinventado y traído al presente, no podía faltar Chema Madoz, cuyo trabajo en blanco y negro parece hablar el mismo idioma que el de Isabel Muñoz, también presente y también imprescindible toda ella y su poesía visual.

Hablar de espacios oníricos es hablar de las composiciones de Rosa Muñoz, pionera de la 'staged photography', y hablar de la fragilidad y la grandeza del ser humano es hablar de la cámara de José María Mellado. Finaliza el recorrido Laura Torrado, teatral, femenina y delicada, y finaliza así un repaso por once fotógrafos radicalmente diferentes que se dan la mano en la búsqueda de un lenguaje propio a través de un mismo código, el de la fotografía, que estos días se hace grande en Gijón. La cita imprescindible que ya son los Encuentros Fotográficos arrancaba ayer con la apertura de 'Chernobyl', de Iñaki Izquierdo Muxika, y a partir de hoy avanza imparable hacia el fin de semana con un programa que se expande por varios espacios y que presenta propuestas tan diversas como lo son las miradas de estos artistas que nos invitan, con cada imagen, a descubrir nuevas formas de acercarnos al mundo.