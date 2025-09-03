El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Representantes de las compañías participantes junto a Antón García y Montserrat López. Damián Arienza

Camino Escena Norte transita diez localidades asturianas en doce funciones

Tres compañías del Principado mostrarán sus espectáculos en Galicia, Cantabria, Euskadi, Navarra y La Rioja

M. F. Antuña

M. F. Antuña

Gijón

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 22:42

Vuelve Camino Escena Norte, ese cruce teatral entre las comunidades que transitan la Ruta Jacobea en esta septentrional geografía y lo hace con doce funciones ... que se podrán ver en Asturias a partir del próximo 12 de septiembre. Ese día arranca la cita escénica que se prolongará hasta el 26 de octubre en 60 localidades de Galicia, Asturias, Cantabria, Euskadi, Navarra y La Rioja.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detenidos un excomandante de la Guardia Civil y un familiar de Marc Márquez por el asesinato de un empresario
  2. 2

    Al menos 15 muertos tras descarrilar el turístico funicular de La Gloria en Lisboa
  3. 3 La playa de San Lorenzo de Gijón, invadida por toneladas de ocle
  4. 4

    Un nuevo detenido de la banda de narcos a la que se le incautaron 304 kilos de coca en Gijón
  5. 5 Dos heridos en un accidente entre una moto y un coche en Gijón
  6. 6 Vecinos de Llanes convocan una protesta por la participación de Israel en la Vuelta Ciclista a España
  7. 7

    EE UU hunde una lancha que salió de Venezuela con droga y mata a once personas
  8. 8

    El plan de Perlora cifra su capacidad máxima de alojamiento en 600 plazas
  9. 9 Atracan a mano armada un quiosco en Oviedo y retienen a una empleada
  10. 10 El Real Oviedo expedienta a Hassan por su enfrentamiento verbal con Paunovic

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Camino Escena Norte transita diez localidades asturianas en doce funciones

Camino Escena Norte transita diez localidades asturianas en doce funciones