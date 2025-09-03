Camino Escena Norte transita diez localidades asturianas en doce funciones

Vuelve Camino Escena Norte, ese cruce teatral entre las comunidades que transitan la Ruta Jacobea en esta septentrional geografía y lo hace con doce funciones ... que se podrán ver en Asturias a partir del próximo 12 de septiembre. Ese día arranca la cita escénica que se prolongará hasta el 26 de octubre en 60 localidades de Galicia, Asturias, Cantabria, Euskadi, Navarra y La Rioja.

Oviedo, Gijón, Navia, Ribadesella, Llanes, Corvera, Grado, Candás, Villaviciosa y Vegadeo son los lugares elegidos por este programa que se presentó este miércoles en Laboral Ciudad de la Cultura. 'Sembrar, cuidar, florecer' es el lema de esta edición que programa a 18 compañías de teatro, danza y artes del movimiento y nuevo circo en los sesenta espacios que conforma el llamado Itinerario Constelaciones, que incluye dos extensiones fuera de las fechas del programa oficial, encuentros con los públicos, siete colaboraciones con festivales y tres funciones destinadas a público escolar.

Pisarán las tablas asturianas diez compañías en este 2025: los cántabros Ábrego Producciones y El Tejo Producciones; los vascos Tartean Teatro y Olatz Gorrotxategi; los navarros Led Silhouette, La Banda Teatro Circo, Producciones Maestras, y las compañías riojanas El perro azul, El Sapo Producciones y Chamán Producciones.

El Campo San Francisco de Oviedo albergará el 14 de septiembre a La Banda Teatro Circo y su espectáculo 'Yûgen' y se alzará así el telón, que se bajará el 26 de octubre en el Teatro Riera de Villaviciosa con 'Oveja perdida ven sobre mis hombros que hoy no solo tu pastor soy sino pasto también' de Chamán Producciones. En el camino, propuestas dispares y algunas de ellas en colaboración con Danza Xixón y el festival Rincones y Recovecos.

Las asturianas que recorrerán el camino inverso son Guayominí Producciones, La Roca Producciones y Zig Zag Danza, que precisamente con su obra 'Postales rotas' acudirá en breve a un festival en El Cairo (Egipto), y que dejarán ver su buen hacer en Galicia, Cantabria, Euskadi, Navarra y La Rioja.

Hay otro programa que se une al de las actuaciones. Se trata de Camino Expandido, que presenta como novedad los bautizados Focos, que se estrenan en Cantabria, y que contendrán desde acciones de promoción del sector escénico hasta el Encuentro Habitación Peregrina PRO. Esta cita, que desde 2020 se celebrara en Lugo, se hace ahora itinerante. Es un espacio de convivencia profesional donde las compañías entran en contacto entre ellas, profundizan en la realidad de los distintos circuitos de programación, abordan posibles vías de coproducción y se adentran en propuestas de formación interesantes para afrontar su día a día.