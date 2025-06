Cultura ultima 'Un tiempo azul', «un viaje de Reyes Díaz por su trayectoria»

«Lo que empezó como una exposición ha terminado siendo un viaje de Reyes a lo largo de su trayectoria», adelanta Sara Moro, la comisaria ... de 'Un tiempo azul'. No es de extrañar que fuese así, pues Reyes Díaz (Gijón, 1948), a quien rinde homenaje esta retrospectiva, puede decir que lleva más de cincuenta años dedicándose a la pintura. De hecho, algunas de las obras que presenta en la sala Sabadell Herrero, que se podrán ver desde el próximo 9 de junio hasta el mes de septiembre, se remontan a principios de los años 70, cuando se formaba en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando y era alumna de Antonio López. «Es una selección de obra muy buena, con géneros constantes en su hacer», que aportan una visión «certera» de toda una vida volcada en esos lienzos, explica Moro.

Es el resultado de más de un año de trabajo conjunto entre comisaria y artista que consistió, entre otras labores, en seleccionar «las que recordaba que me interesaban más», señala la artista. Incluso algunas que ya no tenía con ella, pues «se habían vendido hace tiempo». No fue un problema, porque todos los propietarios accedieron encantados a prestar sus piezas para que así la muestra cobrase sentido.

Reencontrarse con algunas de estas pinturas «fue de una enorme alegría», reconoce ahora, «porque hacía mucho que no las veía» y ponerse frente allas le transporta a «momentos y maneras de enfocar la pintura, que no siempre es igual». Esta reconexión con su pasado le permitió observar, además, las constantes que transitan por su trabajo, desde aquellas iniciáticas propuestas en las que se empezaba a desarrollar ese particular lenguaje que le sigue caracterizando, hasta las últimas obras, en las que se ve que mantiene – cuenta Moro– «mucha relación» con su jardín, «con el mundo vegetal».

Se trata de una de las exposiciones más importantes dedicadas a la creadora asturiana hasta la fecha, pues se ha logrado reunir más de un centenar de obras entre las que se encuentra, además, el autorretrato que conserva el Museo de Bellas Artes de Asturias (reproducido sobre estas líneas).

'Un tiempo azul' –porque es un color «que considero ingrávido y donde caben muchas cosas»– es el nombre escogido para dar cobijo a estas creaciones que dejan entrever a una Reyes Díaz íntima, delicada y coherente, a veces autobiográfica, que se ha rendido a géneros como el bodegón, el retrato o el paisaje pero lo ha hecho siempre a través de una pincelada reconocible, libre y auténtica.

La Consejería de Cultura, organizadora de la retrospectiva, destaca «con una mirada lírica y silenciosa sobre lo cotidiano», supone el reconocimiento a una vida dedicada al arte –pues también ejerció la enseñanza en al Escuela de Artes de Oviedo– en la que el paso del tiempo solo ha acentuado el carácter y las propuestas de una artista con una voz propia cuyo nombre, medio siglo después, se escribe con mayúscula en la historia del arte asturiano más reciente.