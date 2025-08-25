La danza contemporánea en femenino se empodera en Gijon con Trialogfem

Dana Raz, bailarina y coreógrafa israelí afincada en Asturias, es el alma de Trialogfem, una suerte de festival dedicado a la danza contemporánea con ... sello femenino, que celebra desde ayer en Laboral Ciudad de la Cultura su edición número siete. Estará durante toda la semana formando a una veintena larga de personas vinculadas a la danza tanto como aficionadas como profesionales a través de workshops y master class y saldrá a escena el viernes con cinco mujeres sobre las tablas.

«Nació por la necesidad de dar visibilidad a la mujer creadora, la primera edición fue en Santander y al año siguiente ya vinimos a Laboral, donde contamos con el apoyo del Principado», rememoria Dana Raz, para explicar así que aquí ha encontrado su lugar lo que es una suerte de laboratorio creativo que recibe a alumnos llegados de lugares dispares, de Perú a México, y que pese a esa misión de empoderar a la mujer está absolutamente abierto a los hombres. «En los estudios de danza la mayoría son mujeres, pero cuando llega la profesionalización los grandes nombres de las compañías los tienen los hombres», justifica Raz de esta forma ese acento femenino que busca romper ese techo de cristal, que aspira a la igualdad.

La formación toma la sala Azul de la Laboral durante toda la semana y algunos de los alumnos en esas clases llegarán el viernes a salir al escenario, aunque el protagonismo lo tendrán esas cinco mujeres, que le bailarán a sus dudas, a sus procesos íntimos, a sus alegrías y sus demonios. Son propuestas personales y únicas las que se verán sobre las tablas. Son 'Solastalgia', de Alba González y Ana Erdozain; 'Little Solo Something', de Arianna di Francesco, y 'Banished from my heart' de Shani Cohen. Hay otra pieza más que saca al escenario a la propia Dana Raz, que promete desnudarse literalmente con una obra enormemente personal que la devuelve al escenario después de tres años de ausencia.

Está tan nerviosa como contenta la coreógrafa y bailarina que tiene en Asturias su vida ante un reto que afrontar después de haber vivido dos momentos cruciales en su vida: la maternidad y la enfermedad. «Es una pieza muy encardinada en todo lo que me está pasando, con un enfoque muy hacia las mujeres, es mostrar que somos más que un objeto y un cuerpo», señala. La enfermedad aludida es un cáncer de mama y le bailará a todo lo que eso ha significado. «Es importante mostrar que muchas mujeres tienen cicatrices». Y eso hará ella con una mirada artista, moviendo el cuerpo para generar con él belleza, extrayendo arte del dolor. 'Mujer. Cerrada por obras' es el revelador título que ha elegido la creadora.

Eso ocurrirá el viernes, a partir de las siete y cuarto. Es a esa hora cuando está previsto que se celebre un preshow en el Patio Verde del Teatro de la Laboral a cargo de Manuel Badás, Dana Raz Dance Projects, Laboratorio Trialogfem, Anna Haydukevych y Ariadna Zaitegui y Repertorio KCDC.