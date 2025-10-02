El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Logo Patrocinio
Imagen de 'Cowards'. Danza Xixón

Veinticinco años removiendo la danza

Danza Xixón no ha parado de crecer en montajes y en propuestas en su cuarto de siglo de vida. Este viernes alza el telón a 32 funciones que tocan palos diverso

M. F. Antuña

M. F. Antuña

Gijón

Jueves, 2 de octubre 2025, 21:28

Comenta

Es un cuarto de siglo de arte en movimiento, de remover cuerpos y mentes, de mostrar la danza en la calle y en las salas, ... de darle visibilidad a la que siempre ha sido la hermana pobre de la escena, la que menos se programa y más requiere del empujón público. La danza contemporánea encontró hace veinticinco años su lugar de impulso en Danza Xixón, que hoy alza el telón para quedarse y multiplicarse en este mes de octubre en diferentes escenarios. De su mano se ha hecho mayor, se ha hecho más grande y fuerte. Esas 25 velas han sido fundamentales para las artes del movimiento: «Estos años se tienen que notar, yo creo que se reconoce el esfuerzo de programar danza y que algo se ha sembrado en el panorama asturiano», afirma Verónica Rodríguez, jefa del Departamento de Innovación Cultural en la Fundación Municipal de Cultura de Gijón.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Requisan los animales del ganadero asesinado en Ribadesella «por falta de voluntad de cuidado» de su viuda
  2. 2

    Condenado a cárcel un menor por una violación grupal a una prostituta en el Nalón
  3. 3

    Entrevista de EL COMERCIO a la rescatadora asturiana Anabel Montes: «Esta misión no tenía que haber existido jamás»
  4. 4 El Principado requisa por orden judicial los animales del ganadero asesinado en Ribadesella
  5. 5

    Israel desactiva la flotilla de Gaza y anuncia que enviará a sus 443 activistas a Europa
  6. 6 El Boombastic anuncia su despedida: «Gracias por estos cuatro años»
  7. 7

    La mujer que un hospital de Santander dio por muerta
  8. 8 Los estudiantes asturianos, en huelga «por el fin del genocidio» en Gaza
  9. 9 Susto por la caída de cascotes en una terraza del barrio de La Arena, en Gijón
  10. 10 Un buñuelo corona a tres cocineros asturianos en el Concurso Nacional de Pintxos de Vitoria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Veinticinco años removiendo la danza

Veinticinco años removiendo la danza