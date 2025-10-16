Denuncian la desaparición de un Picasso que debía ser expuesto en Granada

Se busca un Picasso asegurado en 600.000 euros. La Policía Nacional investiga el extravío del cuadro 'Naturaleza muerta con guitarra', del pintor malagueño, que ... debía exhibirse en la exposición 'Bodegón. La eternidad de lo inerte' de la Fundación CajaGranada, inaugurada la semana pasada en la capital granadina. Desde el centro cultural explican que al desembalar las obras para colocarlas en las distintas salas se percataron de que faltaba una. La muestra se inauguró el día que estaba previsto sin ella. Sigue en paradero desconocido.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación. De forma oficial, el cuerpo solo indica que el caso está abierto y no pueden ofrecer más datos. Sin embargo, este periódico ha podido conocer, por fuentes próximas al caso, la versión tanto del denunciante como de la empresa encargada de transportar los cuadros. La primera fecha a tener en cuenta es el pasado 25 de septiembre, cuando cinco técnicos se personaron en el inmueble del propietario de las obras, ubicado en Madrid, para embalarlas y montarlas en dos furgonetas. El proceso, que se alargó durante una hora, fue supervisado por dos comisarias de la exposición, así como por el propietario –que salió de la residencia en la que vive con este fin– y su sobrina.

En este punto, al parecer, se produjeron dos incidencias. Estaban numerados, pero dos cuadros tenía el número repetido. La segunda, que a última hora se introdujo en el listado de obras pactado una más a petición del propio dueño; el hombre creía que así estaría más completa. Una vez que fueron todas embaladas, se movieron a las furgonetas, en teoría siempre bajo vigilancia.

Fueron entonces desplazadas hasta el almacén de dicha empresa, ubicado en Madrid, y guardadas en una cámara con unas medidas exhaustivas de control, como videovigilancia o una alarma de seguridad que, según los trabajadores, no saltó en ningún momento. En este tipo de exposiciones, que cuentan con obras de varios propietarios, suelen recopilarse todas en un mismo lugar antes de su traslado final en conjunto, que en este caso se produjo justo una semana después, el jueves, 2 de octubre. Aquel día se montaron en un furgón que partió hacia Granada sobre las 16.00 horas, pero ese día las obras no llegaron a su destino, tal y como indican las mismas fuentes.

Al parecer, se produjo una parada en el municipio de Deifontes alrededor de las 20:30 horas. Los dos trabajadores de la empresa que viajaban hasta la ciudad nazarí se turnaron para dormir esa noche dentro del furgón. Supuestamente, tal y como explicó la empresa, tampoco lo perdieron de vista ni durante la cena ni durante el desayuno.

Cajas mal numeradas

Al día siguiente, el viernes 3 de octubre, pusieron rumbo a la Fundación CajaGranada. Allí se descargó el material en presencia de miembros de este organismo, a los que les llamó la atención que los embalajes no iban correctamente numerados. El Picasso desaparecido tenía asignado el número 15. El responsable de exposiciones firmó la entrega y finalizó el trabajo, aunque no se realizó un recuento de los cuadros en ese momento.

Las obras quedaron almacenadas aquel fin de semana en un espacio de la fundación vigilado por cámaras. Esas imágenes ya están en poder de la Policía Nacional. Fue el lunes siguiente, día 6, cuando los empleados del museo procedieron al desembalaje. A la hora de colgarlos comprobaron que faltaba uno un pequeño cuadro de Pablo Picasso del año 1919 llamado 'Naturaleza muerta con guitarra', pintado en gouache y mina de plomo sobre papel. Su valor asegurado es de aproximadamente 600.000 euros.

La Fundación CajaGranada presentó la correspondiente denuncia ante la Policía Nacional. Fuentes del centro cultural aseguran a IDEAL que allí ya llegó una obra menos de las que figuraban en el listado, tal y como han comprobado en las imágenes de las cámaras. Sospechan que se extravió en algún punto desde que salió de la casa del dueño hasta que el furgón alcanzó Granada. Además, inciden en que el listado de cuadros estaba «muy mal ordenado».