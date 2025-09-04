Federico Granell lleva sus canciones pintadas a Bueño

Lo de pintarle a la música es algo que Federico Granell lleva en el ADN. Cargando siempre con sus pequeñas moleskine, el artista ovetense ... no pierde ninguna ocasión de capturar en imágenes todo aquello que le evocan las canciones que van con él en la vida y en sus viajes, en un ejercicio que se ha convertido ya en parte innegable de su identidad creativa.

«Es una idea que empezó en 2017 en Oporto, en el festival Primavera Sound», comparte. «Se me ocurrió que podía hacer una acuarela o un dibujo inspirado en una canción del concierto del día anterior y, un poco de casualidad, ya llevo unos 12 o 14 cuadernos» dedicados a pintar esas 'Canciones que vienen al caso' que se muestran, hasta el 26 de septiembre, en la Casa de las Artes de Bueño.

«Empezó como un proyecto personal, como un diario de viajes y de recuerdos, una forma de conectar música con pintura», pero ahora ha cobrado un nuevo matiz y el resultado, cincuenta de esas acuarelas ampliadas, se mezclará en esta gran sala con algunos cuadernos originales y una serie de esculturas también habituales en su trabajo, pero «conectadas con la música», claro, y a las que acompañarán también varias videoinstalaciones.

«Intento no repetir mucho temáticas» afirma, «aunque el amor es muy recurrente en la música», así que es un motivo que se verá en varias creaciones. Pero muestra de que, para el artista, la música es un canal a través del que conectar sus inquietudes con el arte, ha querido incluir también imágenes de dibujos sobre Gaza y Ucrania o unos osos polares comiendo de la basura, en una clara llamada de atención ante los conflictos internacionales y la crisis climática. «Igual que pasa en la música, hay canciones pop que suenan más alegres y otras cuyos temas lanzan mensajes más profundos», explica. A nivel técnico, «es una forma de pintar muy fresca», fruto de la inmediatez con la que coge sus pinceles, creando un resultado ecléctico en el que, al aproximarse a las obras en su conjunto, de una pieza «monocromática pases otra a todo color y de una cosa surrealista, a otra que muestra, por ejemplo, la rutina de los viajes», cuenta. «No me complico, busco que cada página sea como un instante».

Sencillez plasmada en rápidos trazos que van directos a la esencia, al mensaje a transmitir. Una selección de acuarelas ahora a disposición del público que, sin hacer un gran esfuerzo, casi se pueden escuchar.