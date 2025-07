Fotografía y pintura para el verano de As Quintas

As Quintas, ese espacio para el arte en La Caridad que cada año demuestra que el medio rural puede atraer lo mejor de la creación, ... tiene ante sí un verano intenso en el que primero la fotografía y luego la pintura ocuparán lugar de honor.

En este julio que sobrepasa ya su ecuador iluminan las salas las fotografías de Nicolás Cancio. Reúne 60 imágenes captadas a lo largo de los últimos quince años que se subdividen en las dos salas del espacio cultural. La primera alberga las fotografías más centradas en la naturaleza y la segunda se enfoca en lo urbano, en las calles y sus gentes. Asturias, Francia y Japón se asoman al primero de los apartados, mientras que en el segundo Nueva York, Berlín y de nuevo Japón encuentran acomodo.

'Una tierra leve', que así se titula muestra, se recrea en los paisajes íntimos. «En muchas de estas fotografías intento reducir lo grandioso a una escala más cercana, más humana. A veces una pequeña rama contiene la esencia de todo el bosque. A veces una pequeña parte de una montaña es suficiente para que entendamos su totalidad», sostiene.

'Luz y memoria', de Encarna Díaz Velasco. 'Latidos', de Encarna Díaz Velasco. 1 /

Encarna Díaz Velasco ocupará el lugar de Cancio en agosto con una muestra fundamentalmente de pintura pero que aliñará con alguna escultura en bronce y acero cortén. La veterana artista que ha transitado por muy diferentes caminos creativos inaugura el día 9 una antológica a la que llevará diez series de obras. No es fácil decir la cifra exacta de piezas, porque tanto los formatos como las técnicas son variados y algunas pequeñitas pueden componer un mural.

En todo caso, la cita será con toda su trayectoria, como ya sucedió el pasado año en Trascorrales en Oviedo. La muestra será muy similar a esta, pero no idéntica y presentará obras que no se expusieron entonces. Habrá oportunidad de ver piezas hechas en encáustica (una técnica antigua que crea obras singulares gracias a la cera) durante la pandemia, también tintas con acuarelas y licuados nacidos en su paso de la figuración a la abstracción, así como acrílicos e incluso obra digital. Ella toca todos los palos y así se podrá ver en El Franco. «Son cuarenta y cinco años los que llevo exponiendo», resume esta creadora que también se mueve en la fotografía y el grabado y que ha llevado su trabajo por diferentes lugares de Europa y América. 'Ecos visuales, nuevos matices' es el título elegido para este viaje a As Quintas.