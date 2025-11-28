La línea entre el arte y la vida se difumina en la Casa Natal de Jovellanos

El Museo Casa Natal de Jovellanos acogió ayer la presentación de la exposición del artista Juan Gomila 'Cajas ambiente, paisajes urbanos (1973-1977)' que podrá ... verse en el equipamiento gijonés hasta el próximo 12 de abril. En el año 2024, el museo recibía la donación, por parte del propio artista, de la instalación 'Cajas Ambiente', una pieza fundamental en la trayectoria de Juan Gomila que constituye una de las primeras experiencias en Asturias de integración del espectador en la obra, rompiendo el carácter solemne que rodea el objeto artístico y poniendo en cuestión la separación entre arte y vida.

La instalación se presentó por primera vez en 1973 en la sala del Club Pueblo de Madrid, participando en el desarrollo de la misma dos actores profesionales y un grupo de ballet universitario, lo que da idea del carácter performativo de la pieza. En el año 1974 representó a España en la X Bienal de Alejandría, donde recibió el primer premio, pasando al año siguiente a ocupar una de las salas del antiguo Museo Español de Arte Contemporáneo. En octubre de ese mismo año de 1975 se presentó la obra en Gijón en la galería Tantra, espacio fundamental para la introducción de la vanguardia en Asturias. En el año 1977, la pieza viaja a la Bienal de São Paulo.

La exposición presenta la obra 'Cajas Ambiente', compuesta por un pavimento y diversos paneles sobre ruedas que el espectador puede trasladar modificando la estructura del conjunto. La pieza reflexiona sobre la ciudad y cómo condiciona al ser humano, protagonista y a la vez prisionero del espacio. La relación con el arte pop se sustancia en la elección de iconografías inspiradas en los medios de comunicación de masas y en la utilización de técnicas derivadas de la publicidad y del cómic.