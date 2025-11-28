El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La concejala Montserrat López Moro, el artista Juan Gomila y el director del museo Saturnino Noval. José Simal

La línea entre el arte y la vida se difumina en la Casa Natal de Jovellanos

El museo gijonés presentó la exposición del artista Juan Gomila 'Cajas ambiente, paisajes urbanos 1973-1978'

E. C.

Viernes, 28 de noviembre 2025, 06:25

Comenta

El Museo Casa Natal de Jovellanos acogió ayer la presentación de la exposición del artista Juan Gomila 'Cajas ambiente, paisajes urbanos (1973-1977)' que podrá ... verse en el equipamiento gijonés hasta el próximo 12 de abril. En el año 2024, el museo recibía la donación, por parte del propio artista, de la instalación 'Cajas Ambiente', una pieza fundamental en la trayectoria de Juan Gomila que constituye una de las primeras experiencias en Asturias de integración del espectador en la obra, rompiendo el carácter solemne que rodea el objeto artístico y poniendo en cuestión la separación entre arte y vida.

