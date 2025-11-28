Marcos Tamargo vuelve a colgar sus obras «en casa»

Con la alegría de volver a su hogar y de hacerlo con obras que no se habían visto nunca aquí, que hablan de su tierra ... y de los paisajes que le han conformado como artista, llegaba Marcos Tamargo al Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo, donde inauguró 'Donde se esconden los colores' ante un público que abarrotó la sala y que llevaba tres años sin poder disfrutar de su trabajo en Asturias.

«Para mí es un honor exponer aquí, en casa», expresaba el autor, y «un honor más grande todavía exponer en la Universidad de Oviedo, que fue donde estudié y donde se formó una parte esencial de mi vida». Y no solo por la oportunidad para mostrar su trabajo, sino porque en este espacio que ahora le acoge a él, están teniendo un calendario artístico «muy atractivo». «Los asturianos debemos agradecer que una institución pública luche tanto por el arte y por traer buenas exposiciones», sostenía.

La suya, plagada de obras de grande y pequeño formato, es un despliegue de expresividad y de técnica que se plasma a través de materia, arena y pigmentos para transportarnos a paisajes invernales que no pueden ser más apropiados para el momento del año en el que se despliegan por esta sala.

Agradecido también por los textos del catálogo que han redactado Ignacio Villaverde, rector de la Universidad de Oviedo; María Pilar García Cuetos, vicerrectora y catedrática de Historia del Arte, y Luis Fernández Antelo, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y coleccionista de arte, terminó su intervención citando a Marco Aurelio cuando decía que «la calidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos». Y es un buen momento para recordar esto, afirmó, «ya que esta Universidad nos ha ayudado precisamente a eso, a pensar mejor».