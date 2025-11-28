El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El público abarrotaba la sala de exposiciones del Edificio Histórico en la apertura de la muestra. Álex Piña

Marcos Tamargo vuelve a colgar sus obras «en casa»

El artista inauguraba una exposición en el Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo, un «honor» pues este lugar es «una parte esencial de mí»

Inés Barea

Inés Barea

Gijón

Viernes, 28 de noviembre 2025, 06:28

Con la alegría de volver a su hogar y de hacerlo con obras que no se habían visto nunca aquí, que hablan de su tierra ... y de los paisajes que le han conformado como artista, llegaba Marcos Tamargo al Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo, donde inauguró 'Donde se esconden los colores' ante un público que abarrotó la sala y que llevaba tres años sin poder disfrutar de su trabajo en Asturias.

