El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
'Bodegón', hacia 1947, óleo sobre lienzo.

María Luisa Benedé, la pintora desconocida

El Museo Casa Natal de Jovellanos alberga los dibujos y lienzos de una mujer nacida en 1900 en Madrid, que vivió en Oviedo y cuyo legado estuvo a punto de perderse tras su muerte

M. F. Antuña

M. F. Antuña

Gijón

Lunes, 1 de septiembre 2025, 08:04

La exposición 'Caleidoscopio' que estos días se muestra en el Museo Casa Natal de Jovellanos ha servido para sacar a la luz a una ... artista desconocida y cuya obra estuvo a punto de acabar en la basura tras su fallecimiento hace ya ahora treinta años. Se trata de María Luisa Benedé, nacida en Madrid en el año 1900, hija de militar, que se formó y vivió en Zaragoza y acabó viviendo en Oviedo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía investiga en Gijón una presunta agresión sexual de dos hombres a una mujer
  2. 2 Buscan a dos individuos que robaron a un taxista en Gijón
  3. 3 Nuevo récord en Asturias: un queso Cabrales de 37.000 euros
  4. 4

    Denuncian un cobro indebido por aparcar en Xivares «en una parcela pública y sin concesión»
  5. 5 Encuentran al hombre de 82 años al que se buscaba en Alevia, en Peñamellera Baja
  6. 6

    El Cantábrico se calienta en Gijón por encima de la media mundial
  7. 7 «Echo en falta una mejor conexión aérea con Asturias»
  8. 8 La Guardia Civil evacúa a dos personas lesionadas en el Trail Ubiña
  9. 9 Dépor - Sporting de Gijón: Otero y Corredera vuelven a la que un día fue su casa
  10. 10 Sanidad prohíbe el baño en las playas de El Sablón y Poo, en Llanes, por la bacteria E.coli

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio María Luisa Benedé, la pintora desconocida

María Luisa Benedé, la pintora desconocida