El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Logo Patrocinio
Díptico de Guzmán y Singapur. Imágenes: Roberto Molinos
Museo Evaristo Valle de Gijón

Dípticos de lo lejano y lo íntimo

El Museo Evaristo Valle inaugura el domingo, 12 de octubre, una exposición fotográfica que enfrenta un pueblo burgalés con el mundo bajo el foco de Roberto Molinos

M. F. Antuña

M. F. Antuña

Gijón

Viernes, 10 de octubre 2025, 07:04

Comenta

Guzmán es el centro. Y a su alrededor, al norte, sur, este y oeste, el mundo. El mundo entero. Que es en realidad los alrededores ... de este pueblo de Burgos que es el refugio del fotógrafo Roberto Molinos, un viejo amigo de la Fundación Evaristo Valle, que ha elegido el museo de Somió para exponer un trabajo de esos que tienen una larguísima gestación, que van tomando forma y consistencia a medida que pasa el tiempo. Son 40 fotografías, captadas entre 2005 y 2020 que se conforman como dípticos. Son imágenes que aparentemente no tienen nada que ver, pero que sí lo tienen, que dialogan de una manera absolutamente mágica.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Roba el bolso a una mujer en Avilés tras atacarla con unas tijeras en el cuello
  2. 2 Queman la vivienda de una vecina problemática del barrio gijonés de El Coto que ha protagonizado numerosos incidentes
  3. 3 En busca y captura la prostituta implicada en la muerte de Saúl Iglesias en Gijón
  4. 4 El Real Oviedo destituye a Paunovic: «Su éxito del ascenso quedará para siempre en la memoria»
  5. 5

    Nuevo choque entre Cuerpo y Díaz por la ampliación a diez días del permiso por fallecimiento de un familiar
  6. 6 Luis Carrión ya está en Asturias para tomar las riendas del Real Oviedo
  7. 7 Las primeras decisiones de Borja Jiménez: Mbemba y Enol Prendes regresan al Sporting Atlético
  8. 8

    ¿Por qué el Real Oviedo echa a Paunovic y recupera a Carrión?
  9. 9 Entra en vigor un gran cambio en las transferencias bancarias: así serán a partir de hoy
  10. 10

    Las empresas tendrán que detallar cómo compensan cada hora extra en el nuevo registro de jornada digital

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Dípticos de lo lejano y lo íntimo

Dípticos de lo lejano y lo íntimo