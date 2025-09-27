Pintura y naturaleza con sello asturiano en el Jardín Botánico de Sóller

'Espacios de vida. La importancia de los ecosistemas' es la exposición con la que la artista asturiana Julia Gallego ha desembarcado en Mallorca ... con algunas de sus obras plásticas. En concreto, se podrán ver en el MUCBO (Fundación Jardín Botánico-Museo Balear de Ciencias Naturales), un espacio situado en Sóller.

Será hasta el próximo 8 de enero cuando se pueda disfrutar de las creaciones de esta artista en dos soportes distintos: por un lado, pinturas sobre madera y técnica mixta «que son una interpretación personal de distintos ecosistemas: humedal, braña, bosque, manglar o valle, entre otros» y, por otro, pequeñas obras sobre papel «que representan distintos espacios naturales fruto de escapadas a la naturaleza», comparte Gallego.

Todas ellas tienen algo en común, un hilo conductor que «se centra en la importancia de la biodiversidad y la conservación de los ecosistemas», explica. «Por este motivo creo que el MUCBO es un espacio muy apropiado para mostrar estas obras».

Es a través de una obra «que se mueve entre la figuración y la abstracción», manifiestan desde la institución, donde esta artista «propone un recorrido visual y emocional por diferentes paisajes naturales, inspirados en entornos reales y hábitats de alta biodiversidad». Lugares de montaña, húmedos, que pueden recordar a los paisajes de su tierra, le permiten crear imágenes en las que «nos habla del delicado equilibrio de los ecosistemas y del profundo vínculo que mantenemos con la naturaleza». «Espacios de vida es, al mismo tiempo, una expresión artística y un llamamiento a la conciencia: la conservación de los ecosistemas es esencial para nuestro bienestar y para el futuro del planeta».