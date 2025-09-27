El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Así puedes seguir a EL COMERCIO en Google Discover: personalízalo para no perderte nada
Logo Patrocinio
La artista, junto al director del Jardín Botánico. E. C.

Pintura y naturaleza con sello asturiano en el Jardín Botánico de Sóller

La artista asturiana Julia Gallego inaugura en este espacio mallorquín una exposición sobre la importancia de la biodiversidad

Inés Barea

Inés Barea

Gijón

Sábado, 27 de septiembre 2025, 21:23

'Espacios de vida. La importancia de los ecosistemas' es la exposición con la que la artista asturiana Julia Gallego ha desembarcado en Mallorca ... con algunas de sus obras plásticas. En concreto, se podrán ver en el MUCBO (Fundación Jardín Botánico-Museo Balear de Ciencias Naturales), un espacio situado en Sóller.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Denuncias a una pareja de Contrueces, en Gijón: «Tengo miedo de salir sola a la calle. No se puede vivir así»
  2. 2 Investigan la muerte de una mujer de 30 años que se despeñó en Picos de Europa
  3. 3 Un conductor arrolla a un matrimonio en Gijón «deslumbrado por el sol»
  4. 4

    Una mujer de 89 años, viuda y vulnerable, en lucha judicial por echar a sus inquilinos en Avilés
  5. 5 ¿Hasta cuándo durará el buen tiempo en Asturias?
  6. 6

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  7. 7 A prisión una madre y sus dos hijas por regentar un narcopiso en Langreo: se enganchaban a la luz y tenían una tienda campaña como fumadero
  8. 8

    «El palacete de Capua, en Gijón, es el escenario perfecto para una película»
  9. 9 Atropellan a un hombre y a un niño de tres años cuando iban a coger el autobús en La Tenderina, en Oviedo
  10. 10 Oviedo y Vegadeo están de suerte: toca parte del primer premio de la Lotería Nacional

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Pintura y naturaleza con sello asturiano en el Jardín Botánico de Sóller

Pintura y naturaleza con sello asturiano en el Jardín Botánico de Sóller