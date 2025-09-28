El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Cristina Lorenzo, Bea Canteli, Paula Mata y Gemma de Luis, en la sala de ensayos del Jovellanos. Damián Arienza

El puzle de la memoria reabre el Jovellanos

El teatro vuelve a levantar el telón el sábado próximo con el estreno de 'Memoria de la Nisal', de Adrián Conde, premio a la Producción Escénica

M. F. Antuña

M. F. Antuña

Gijón

Domingo, 28 de septiembre 2025, 00:24

Es un drama. Sin contemplaciones y sin concesiones. Es una historia familiar que a todos apela, que se recrea en los secretos, que rescata olvidos. ... Es una historia de mujeres que se conforma como un puzle. Las piezas encajan. Toman estos días forma final y el sábado próximo romperán cabezas para desvelar el misterio. 'Memoria de la Nisal' encaró la semana que acaba la etapa preparatoria final en la sala de ensayos del Teatro Jovellanos antes de entrar la que empieza en el escenario y afrontar los ensayos generales, el paso final a tantos meses de estudio, de anhelo, de faena para contar su historia.

