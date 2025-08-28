El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La nueva directora se incorporó esta semana al centro de arte de Cabueñes. Jesús Manuel Pardo

Semíramis González, directora de Laboral Centro de Arte: «Hay que romper con la idea de que hay que saber mucho para entender el arte»

La nueva gerente del equipamiento gijonés asume su cargo con la mirada puesta en crear tejido artístico y llegar «a un público diverso»

Inés Barea

Inés Barea

Gijón

Jueves, 28 de agosto 2025, 01:58

Llega con las ganas de quien vuelve a casa y se embarca en un proyecto tan ilusionante como lo es asumir la dirección de un ... centro al que vio nacer. Semíramis González (Gijón, 1988) comienza esta semana una nueva etapa al frente de Laboral Centro de Arte donde ejercerá las labores de gerente y directora artística durante los próximos cinco años.

