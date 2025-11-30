El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

César Frey, en uno trabajo en Oviedo. Álex Piña

El Séptimo Crío se hace con el Premio Serondaya de las Artes

«Estoy muy emocionado, mis cauces artísticos no fueron los convencionales y no esperas que te premien», afirma el creador

M. F. A.

Gijón

Domingo, 30 de noviembre 2025, 20:40

Ya hay ganador del Premio Serondaya de Innovación Cultural 2025 en la categoría de Artes. El Séptimo Crío, seña de identidad del ... artista César Frey (Bruselas, 54 años), es el flamante ganador. La razón: «Elevar el dibujo, la rotulación y la pintura con spray en las calles al más alto nivel artístico, con un estilo muy personal donde el arte no es el único protagonista de la obra y donde la calle se conforma como una plataforma de expresión sin censuras, y por presentar el arte urbano como una forma eficiente e innovadora de expresión social, y por la labor divulgativa y pedagógica de su arte con la que ha contribuido a la creación de una conciencia social y reivindicativa sólida a través de los años con sus pinturas», señaló el jurado, que ayer se reunió en Cenera. Considera, además, que «su trabajo encierra la fuerza de todo un movimiento que busca en todo momento transmitir un mensaje de justicia social tan necesario en el mundo actual».

