El Séptimo Crío se hace con el Premio Serondaya de las Artes «Estoy muy emocionado, mis cauces artísticos no fueron los convencionales y no esperas que te premien», afirma el creador

M. F. A. Gijón Domingo, 30 de noviembre 2025, 20:40 Comenta Compartir

Ya hay ganador del Premio Serondaya de Innovación Cultural 2025 en la categoría de Artes. El Séptimo Crío, seña de identidad del ... artista César Frey (Bruselas, 54 años), es el flamante ganador. La razón: «Elevar el dibujo, la rotulación y la pintura con spray en las calles al más alto nivel artístico, con un estilo muy personal donde el arte no es el único protagonista de la obra y donde la calle se conforma como una plataforma de expresión sin censuras, y por presentar el arte urbano como una forma eficiente e innovadora de expresión social, y por la labor divulgativa y pedagógica de su arte con la que ha contribuido a la creación de una conciencia social y reivindicativa sólida a través de los años con sus pinturas», señaló el jurado, que ayer se reunió en Cenera. Considera, además, que «su trabajo encierra la fuerza de todo un movimiento que busca en todo momento transmitir un mensaje de justicia social tan necesario en el mundo actual».

«Es muy emocionante, mis cauces artísticos no fueron los convencionales, yo vengo de la cultura hip hop y el grafiti y por esa vía no había un futuro artístico, no había ambición en competir o hacer una carrera porque nos movíamos en círculos reducidos y clandestinos», afirma el artista que vive a caballo entre Mieres y Gijón y que vio cómo del repudio social su forma de crear pasó a ser considerada de otra manera a partir de la década del 2000. «En ese contexto yo surjo y a partir de 2000 ya empiezan a interesarse las instituciones por nuestro trabajo, se me empieza a contratar y en 2007 yo dejo mi trabajo y que te pagaran por ejecutar una obra o te regalarán los botes era una conquista, no lo esperabas y mucho menos esperaba que me pudieran premiar o que acabara representando a la casa Durán una feria como Just Mad, han sido cosas que fueron sucediendo y no lo podíamos esperar», relata tras saberse ganador del Serondaya. A su juicio, «cada paso es un regalo» y como tal toma este galardón. Su próximo paso en el camino está trazado: «Mi pasión es el grafiti, con el que no se puede comercializar, por eso conserva la esencia del arte y yo sigo esa línea, quiero continuar aprendiendo artísticamente, adoro el arte y quiero seguir creciendo», concluye Frey.

Temas

Gijón

Serondaya