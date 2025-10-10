El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Foto de la inauguración con autoridades, como la consejera de Cultura y la alcaldesa de Avilés, artistas, comisarios y representantes del BBVA. José Simal

Siete siglos del divino e invisible misterio del arte

El Niemeyer muestra medio centenar de obras de la colección BBVA para reflexionar sobre la espiritualidad como impulso creativo

M. F. Antuña

M. F. Antuña

Gijón

Viernes, 10 de octubre 2025, 21:42

Comenta

El arte ha tenido siempre ese afán de hacer visible lo invisible, de alcanzar la luz que se eleva más allá de lo terrestre. Y ... con el fin de mostrar y demostrar que en el siglo XVI como en el XXI los creadores conservan ese mismo impulso, la exposición 'Arte y espiritualidad, imaginar lo extraordinario' abre sus puertas en la Cúpula del Niemeyer con medio centenar de obras de arte de cuarenta autores que firman escultura, pintura, videoarte y fotografía, que se mueven en territorios espirituales vitales y diferentes pero siempre coincidentes y parlantes.

