El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Logo Patrocinio
Gretel Piquer posa con el Palmaroli de gran formato que inunda la sala principal de la primer planta. Jesús Manuel Pardo

Siglo y medio de pintura ilumina el Palacio

El Revillagigedo inaugura el jueves la exposición 'La pintura contemporánea en la Colección Unicaja (1865-2000)' que se quedará hasta fin de año

M. F. Antuña

M. F. Antuña

Gijón

Sábado, 11 de octubre 2025, 22:51

Comenta

Para este hermoso viaje no es necesario recurrir a Picasso, aunque su aliento sí se siente y se advierte. La exposición que el próximo jueves ... abre sus puertas en el Palacio de Revillagigedo de Gijón muestra el camino emprendido por el arte desde el realismo del cambio de siglo del XIX al XX hasta prácticamente la llegada del siglo XXI a través de las obras –en su inmensa mayoría pintura, aunque también algún pastel, dibujo o acuarela– de autores representados en la colección Unicaja, que incluye algunas piezas de la colección Cajastur y de autores asturianos que van de Dionisio Fierros a Pelayo Ortega pasando por Aurelio Suárez, Vaquero Palacios, Vaquero Turcios, Alejandro Mieres, Miguel Galano y, por supuesto, los dos grandes renovadores de la pintura asturiana, Nicanor Piñole y Evaristo Valle.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere la mujer que había sido rescatada por un joven tras precipitarse por el Muelle
  2. 2 Lidl avanza en la construcción de un nuevo supermercado en uno de los principales accesos a Gijón
  3. 3 Atropella a un joven en patinete y se da a la fuga en Gijón
  4. 4 Todo listo en Gijón para una media maratón de récord: recorrido, cortes de tráfico...
  5. 5 Asesinado a tiros en su coche: muere a los 29 años el joven cantante Fede Dorcaz
  6. 6

    Un fallo técnico en las pruebas de conducción genera dudas en el proceso selectivo de EMTUSA
  7. 7

    «Mientras unos me agarraban y se reían, otros me rajaban con un cúter»
  8. 8 Detenido por quemar la vivienda de la vecina «problemática» de El Coto, en Gijón
  9. 9

    Principado y transportistas estallan contra la idea de cobrar por las autovías para liberar el Huerna: «Sólo faltaba eso»
  10. 10 El ministro Óscar Puente, sobre un diputado por Asturias: «Es un personaje absolutamente cómico»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Siglo y medio de pintura ilumina el Palacio

Siglo y medio de pintura ilumina el Palacio