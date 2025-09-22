El Revillagigedo expondrá pintura contemporánea de la colección de Unicaja Estará abierta al público, de forma gratuita, desde octubre y hasta el 22 de diciembre

E. C. Lunes, 22 de septiembre 2025, 15:46 | Actualizado 15:59h. Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Gijón/Xixón y Unicaja han acordado una gran exposición, 'Pintura Contemporánea. 1856-2000' con fondos de dicha entidad financiera para el Palacio de Revillagigedo, propiedad de la undación Cajastur.

La muestra se inaugurará el próximo 16 de octubre y estará abierta al público hasta el 22 de diciembre. Será de carácter gratuito y permitirá disfrutar de destacadas obras de pintura contemporánea fechadas entre la segunda mitad del siglo XIX y a lo largo del XX.

La nueva muestra obligará a cerrar unos días antes de lo previsto la actual exposición 'Epicentro' con imágenes del Gijón antiguo. «Sería ridículo dejar pasar la oportunidad de que Gijón albergue obras como las de Unicaja por negarnos a adelantar su cierre unos días», considera la concejala de Cultura, Montserrat López Moro, quien destaca la buena relación entre el Consistorio y la Fundación Cajastur: «Este tipo de oportunidades surgen porque ambas instituciones estamos comprometidas con la ciudad y la cultura».

Próximamente el palacio podrá albergar la anunciada muestra sobre Nicanor Piñole que precederá a su nuevo museo en Cimavilla.

Temas

Gijón