Francisco Alarcón, miembro del GREIM de la Guardia Civil en Cangas de Onís: «Antes de salir a la montaña, debemos planificar y saber nuestras limitaciones»

Fernando Del Busto Avilés Miércoles, 24 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El Aula de Cultura de LA VOZ DE AVILÉS, coordinada por Mercedes de Soignie, se va hoy miércoles de montaña, pero sin abandonar su habitual sede del Centro de Servicios Universitarios donde, a partir de las siete de la tarde, intervendrá Francisco Alarcón Cava. La entrada es libre y gratuita hasta completar el aforo.

El próximo mes de octubre, se cumplirá un año desde que Francisco Alarcón pasó a la segunda actividad en la Guardia Civil. Hasta entonces, durante 35 años fue uno de los integrantes del GREIM (Grupo de Rescate e Intervención en la Montaña) de la Guardia Civil, la unidad especializada en los rescates en la montaña. «Es evidente que, para estar tanto tiempo en una unidad de estas características, la montaña te tiene que gustar», asegura. Francisco Alarcón abordará en su charla de hoy los consejos básicos para disfrutar de la naturaleza de una manera segura.

No duda en invitar a todo el mundo a conocer los paisajes de la región. «Es una maravilla que debemos conocer, pero existen una serie de principios básicos para hacerlo con seguridad», asegura. El primero es «conocer nuestras limitaciones, tanto en condición física como medios técnicos. Después hay que conocer el destino, saber el recorrido y planificarlo. La mayoría de los accidentes no son por un peligro objetivo, sino que se deben a la falta de conocimientos técnicos o porque las personas no se encontraban capacitadas para esa ruta», asegura. Aunque, reconoce, «ello no evita que pueda suceder un accidente fortuito, que no se podía esperar».

Alarcón también explicará las claves del funcionamiento del GREIM, que en Asturias cuenta con equipos en Mieres, con ocho integrantes, y Cangas de Onís, de doce miembros. Los agentes que se incorporan a él deben superar un curso de especialización de un año. Mientras permanezcan en el GREIM deben realizar dos cursos de reciclaje, uno en invierno y otro en verano, para aprender las nuevas técnicas y mantenerse en la vanguardia para el mejor servicio a los ciudadanos.