El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Un rescate del GREIM de Cangas de Onís. LVA
Aula de Cultura de LA VOZ DE AVILÉS

Francisco Alarcón, miembro del GREIM de la Guardia Civil en Cangas de Onís: «Antes de salir a la montaña, debemos planificar y saber nuestras limitaciones»

Francisco Alarcón, miembro del GREIM de la Guardia Civil en Cangas de Onís, ofrecerá hoy en el Aula de Cultura una charla sobre seguridad

Fernando Del Busto

Fernando Del Busto

Avilés

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 02:00

El Aula de Cultura de LA VOZ DE AVILÉS, coordinada por Mercedes de Soignie, se va hoy miércoles de montaña, pero sin abandonar su habitual sede del Centro de Servicios Universitarios donde, a partir de las siete de la tarde, intervendrá Francisco Alarcón Cava. La entrada es libre y gratuita hasta completar el aforo.

El próximo mes de octubre, se cumplirá un año desde que Francisco Alarcón pasó a la segunda actividad en la Guardia Civil. Hasta entonces, durante 35 años fue uno de los integrantes del GREIM (Grupo de Rescate e Intervención en la Montaña) de la Guardia Civil, la unidad especializada en los rescates en la montaña. «Es evidente que, para estar tanto tiempo en una unidad de estas características, la montaña te tiene que gustar», asegura. Francisco Alarcón abordará en su charla de hoy los consejos básicos para disfrutar de la naturaleza de una manera segura.

No duda en invitar a todo el mundo a conocer los paisajes de la región. «Es una maravilla que debemos conocer, pero existen una serie de principios básicos para hacerlo con seguridad», asegura. El primero es «conocer nuestras limitaciones, tanto en condición física como medios técnicos. Después hay que conocer el destino, saber el recorrido y planificarlo. La mayoría de los accidentes no son por un peligro objetivo, sino que se deben a la falta de conocimientos técnicos o porque las personas no se encontraban capacitadas para esa ruta», asegura. Aunque, reconoce, «ello no evita que pueda suceder un accidente fortuito, que no se podía esperar».

Alarcón también explicará las claves del funcionamiento del GREIM, que en Asturias cuenta con equipos en Mieres, con ocho integrantes, y Cangas de Onís, de doce miembros. Los agentes que se incorporan a él deben superar un curso de especialización de un año. Mientras permanezcan en el GREIM deben realizar dos cursos de reciclaje, uno en invierno y otro en verano, para aprender las nuevas técnicas y mantenerse en la vanguardia para el mejor servicio a los ciudadanos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Giro en el caso del ganadero asesinado en Ribadesella: la cuñada duda «de la existencia de los dos encapuchados»
  2. 2 Crimen en Ribadesella: los análisis toxicológicos, claves para ver si la víctima tenía las capacidades mermadas
  3. 3 Investigan la agresión sexual a una joven en un portal en Gijón
  4. 4 Fallece a los 97 años Emilio Garcíablanco, histórico hostelero gijonés, piragüista y socio número 1 del Grupo
  5. 5 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  6. 6 La maestra escanciadora Loreto García reabre El Chaflán, a mediados de noviembre
  7. 7 Gran revuelo en el centro de Oviedo al explotar la batería de una bici eléctrica
  8. 8

    «Sigo sin saber por qué nos han quitado la ayuda a domicilio»
  9. 9 La identidad del cadáver momificado hallado tras el accidente de tren en Gijón sigue siendo una incógnita
  10. 10 «La Guardia Civil me preguntó si mi hermana podía haber matado a Toño», dice la cuñada del ganadero de Ribadesella

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Francisco Alarcón, miembro del GREIM de la Guardia Civil en Cangas de Onís: «Antes de salir a la montaña, debemos planificar y saber nuestras limitaciones»

Francisco Alarcón, miembro del GREIM de la Guardia Civil en Cangas de Onís: «Antes de salir a la montaña, debemos planificar y saber nuestras limitaciones»