Gemma Martín: «Ha habido un giro de 180 grados en el arte, ahora las colecciones llegan al público»

Acceder al arte, conocer su historia y entender determinadas obras o autores es un proceso que ha tenido casi tantos cambios como obras de arte existen y al que, por suerte, actualmente puede acceder cualquier persona. Sin embargo, no todas las obras son accesibles al cien por cien, ya que algunas de ellas se conservan en colecciones.

Así es el caso de la colección de arte de Creand-Credit Andorra. Gemma Martín, conservadora de arte, es la encargada de preservar la colección del grupo financiero y ayer, en el Aula de Cultura de LA VOZ DE AVILÉS, se encargó de dar algunas pinceladas sobre la muestra, así como sobre su labor y el cuidado del arte en general.

Si bien «los museos tal y como los entendemos nacieron a raíz de la Revolución Francesa» para inventariar y proteger del vandalismo aquellos utensilios que habían pertenecido al clero, lo cierto es que el coleccionismo ya había empezado mucho antes. Concretamente en la antigua Roma y Grecia. «El coleccionismo en un comienzo era una abigarramiento de cosas. Ha habido coleccionismo toda la vida», explicó Martín. No obstante, esta concepción del coleccionismo fue matizándose con los años y evolucionando hacia las colecciones, como ocurre con la de Creand.

«Cuando visitamos esta colección es como ir en esa parte de las casas en las que hay tesoros antiguos. Uno puede ver cosas pero no hay discurso de escuela o de artista», matizó sobre una colección que aglutina pintura, dibujos y grabados, escultura o numismática antigua, entre otras piezas.

Cada una de estas piezas, como señaló Martín, se clasifican en inventarios dependiendo del tipo de obra. Así mismo, la colección no tiene ni fines comerciales ni programa expositivo, sino que el acceso es limitado.

«Ha habido un giro de 180 grados en el arte desde que yo estudiaba. Entonces se hablaba de manera muy exclusiva y lo que se leía, incluso en las revistas de arte, era un lenguaje bastante inalcanzable, muy complejo y para gente especializada. Ahora las colecciones llegan al público y a la calle», destacó la conservadora de arte ante un público atento que también participó en la sesión.

