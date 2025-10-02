Fernando Del Busto Avilés Jueves, 2 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Fue una de las noticias que este verano sorprendió a pocos: la existencia de varios casos de intoxicación alimentaria en el Mercado Medieval de San Agustín, tal como desveló este diario. Ayer volvió a ser centro de interés gracias a la intervención de José Fernando Romojano, presidente del Sindicato Profesional de Veterinarios de Asturias y veterinario de Salud Pública en el Área Sanitaria III, en el Aula de Cultura de LA VOZ DE AVILÉS, coordinada por Mercedes de Soignie.

«Nos enteramos de la intoxicación por la prensa», aseguró, «llegamos a temer que hubiese más de sesenta intoxicados y que se tratase de un brote, pero desde el Hospital Universitario San Agustín afirmaron que no se había producido una anomalía estadística en esas fechas». Con todo, el Mercado Medieval, como la mayoría de mercadillos y actividades similares que se organizan en Asturias, se realizó sin ningún tipo de vigilancia previa por parte de los inspectores, recordó.

Según explicó, uno de los problemas de la región es la existencia de un equipo profesional infradotado de personalmente. Así, por ejemplo, el único inspector existente en el Área Sanitaria III debe velar por el cumplimiento de la normativa en 360 locales, pero sólo puede visitarlos en su horario laboral, de 8 a 14 horas, de lunes a viernes. «En esos momentos puedes ver su documentación e inspeccionar, pero comprobar la forma de trabajar en momentos de actividad es imposible», apuntó.

Entre los múltiples problemas citados, Romojano recordó que las políticas de salud pública «sólo ofrecen resultados a largo plazo, y los políticos, que fijan las prioridades, se encuentran condicionados por el corto plazo. La campaña de lucha contra la tuberculosis bovina comenzó a tener resultados después de veinte años».

El ponente también dedicó una parte de su charla a recordar la vinculación histórica de la veterinaria con la inspección alimentaria, puesto que, en España, ésta nació de aquella.

Pero también aportó consejos para mejorar la seguridad alimentaria, tanto en el domicilio como en los lugares donde se acude. Así, de manera general aconsejó ordenar los alimentos en la nevara «dejando los crudos en la parte baja, los cocinados en la alta y los medio cocinados en el medio para evitar las intoxicaciones cruzadas si, por ejemplo, gotea líquido de una carne sobre un alimento preparado para comer». En las comidas en el exterior, aspectos como la conservación de alimentos o la higiene son indicadores de los riesgos.