Reyes Monforte, periodista y autora de 'La diva': «La mejor cantante de la historia para Verdi, la voz del paraíso para Rossini»

Inés Barea Gijón Miércoles, 30 de abril 2025, 08:27 Compartir

Fue la soprano mejor pagada de la historia, salía más en la prensa que la reina Victoria y aclamaban su talento Verdi, Victor Hugo, Charles Dickens o Pérez Galdós. Inspiró el personaje de Carlota en 'El fantasma de la ópera', aparece en 'El retrato de Dorian Grey', en 'Anna Karenina' y en 'Nana' de Émile Zola, pero su nombre no ha llegado a nuestros días. Se trata de Adelina Patti, y la periodista Reyes Monforte ha recuperado su figura en 'La diva', el libro que presentó ayer en el Ateneo Jovellanos, de mano del Aula de Cultura de EL COMERCIO.

La acompañó Susana Tejedor, periodista de este diario, que comenzó presentando a «una autora que ya es bastante nuestra», pues hace exactamente un año presentaba su novela anterior, también sobre una mujer «poderosa, atrayente y con una vida muy intensa».

Patti, la que les ocupaba ayer, llegó a la vida de esta escritora por casualidad, durante un viaje a Gales, donde la soprano tuvo su residencia –un castillo– hasta que falleció en 1919. «A lo mejor me encontró ella a mí», bromeó. Entre anécdotas, leyendas –que, aconsejada por Rossini, la cantante nunca desmintió– y otras historias, ambas periodistas trazaron en un diálogo la historia de esta diva, olvidada, «pero no por su condición de mujer, porque en el momento fue muy famosa». Y es extraño que no la tengamos presente, porque era española y «nunca olvidó sus raíces».

Era «la mejor cantante de la historia para Verdi y la voz del paraíso para Rossini», pero acaparaba portadas en la prensa también por su vida privada. Se casó tres veces, protagonizó el primer divorcio de la historia en el que una mujer tuvo que pagar a su exmarido la mitad de su fortuna y dejó para la posteridad frases como que «una mujer debía casarse tres veces: una por dinero, la segunda por amor y la tercera para que la cuidasen».

Vena periodística

«No es un libro de ópera ni una biografía, es una novela», explicó Monforte, aunque su protagonista «parece un personaje de ficción». A pesar de que algunas de las historias parezcan inverosímiles, hasta «lo más extravagante, es cierto».

Es por ello que la documentación ha sido una parte imprescindible para el desarrollo de esta historia. Incluso los diálogos son fieles a la realidad: «Me invento quizá la manera que tienen de expresarse, pero no lo que dicen», contó la autora. Será su «vena periodística», que hace que le interesen mucho detalles como, por ejemplo, la marca de té que le gustaba a los personajes.