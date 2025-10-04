El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Logo Patrocinio
Ignacio Garbayo, líder de Zodiacs, convive con 'Ringo' y 'Elvis' en un pueblo de Cáceres. Joseba Martín

El auténtico 'perreo'

Historias caninas ·

Músicos y canes comparten vida y canciones desde hace décadas

Joseba Martín

Sábado, 4 de octubre 2025, 18:09

Comenta

Los perros, como los humanos, reaccionan a la música según el tono. Al parecer, es más fácil que ladren cuando escuchan heavy metal, un sonido ... que les frustra, que cuando suena una melodía clásica, con efecto calmante. Tal vez sea así. Lo que es un hecho es el papel protagonista que este animal ha tenido en los trabajos de cientos de cantantes a lo largo de la historia. En algunos temas su presencia es sólo metafórica, como en 'Hound dog', de Leiber y Stoller vía Big Mama Thornton, popularizada por Elvis, sobre un mujeriego perro de caza; en 'Dogs' de Pink Floyd, acerca del despiadado mundo empresarial, o la más explícita 'I wanna be your dog' de los Stooges de Iggy Pop sobre la sumisión.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Rescatan a una mujer de avanzada edad que quedó atrapada por las llamas en el incendio de Cangas del Narcea
  2. 2 Un motorista, herido al ser arrollado por un coche en Gijón
  3. 3 Espectacular puesta de sol naranja sobre Gijón
  4. 4 El hombre que decapitó a su padre en Ribera de Arriba y lanzó su cabeza a los coches será juzgado por un jurado popular
  5. 5

    Hamás acepta liberar a todos los rehenes pero pide «negociar los detalles»
  6. 6 Un hostelero avilesino se hace con la cafetería del Complejo Deportivo Avilés
  7. 7 Asturias vuelve a celebrar un premio de la Lotería Nacional
  8. 8 Muere un joven tiroteado en la terraza de una cafetería de Marbella
  9. 9

    Israel y Hamás comenzarán a negociar este domingo en Egipto la liberación de los rehenes
  10. 10

    El Ayuntamiento de Oviedo ordena cerrar el Kuivi por falta de licencia y el espacio presenta alegaciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El auténtico 'perreo'

El auténtico &#039;perreo&#039;