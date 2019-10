«No cedan el oficio de informar a quienes no se comprometan con el respeto a los hechos» El presidente del Principado, Adrián Barbón, durante su intervención. / ARNALDO GARCÍA El presidente del Principado, Adrián Barbón, defiende la prensa libre y anima a seguir «haciendo buen periodismo» JOSÉ L. GONZÁLEZ GIJÓN. Miércoles, 2 octubre 2019, 00:18

Bromeó el presidente del Principado, Adrián Barbón, con que acudiendo ayer a los Premios del diario EL COMERCIO se metía «en la boca del lobo». Muchos periodistas a su alrededor y él «sin escapatoria posible». Pero en lo que derivó su discurso fue en una encendida defensa de una profesión, la periodística, más que necesaria para que una democracia pueda definirse como completa. «La democracia no solo necesita que haya libertad de expresión, precisa además que exista una prensa potente con anclaje a la veracidad de los hechos y la libre opinión. No cedan el oficio de informar a quienes no se sienten comprometidos con el respeto a los hechos y la libertad de opinión», afirmó.

Alertó el presidente del Principado de algunos de los peligros que vive esta profesión, como el auge de las redes sociales y el abuso de las noticias falsas, y de cómo algunos políticos se agarran a estas claves para lanzar sus carreras orillando a la prensa tradicional. Citó dos ejemplos, Donald Trump y Jair Bolsonaro, ambos destacados por «vetar a los medios no afines. En ningún lado está escrito que este tipo de comportamientos vaya a ser respondido con una retirada masiva de apoyo electoral».

Lo reclamó Adrián Barbón por activa y por pasiva, una prensa fuerte, porque «sin una opinión pública bien informada y crítica, desaparecería un contrapoder esencial para el buen funcionamiento democrático».

Los premiados en esta gala ocuparon un lugar destacado en el discurso del presidente del Principado. José Luis Jorcano, biólogo molecular reconocido con el galardón de Investigación y Ciencia recibió el agradecimiento de Barbón por poner «su talento al servicio de los demás». Del 'Helimer Cantábrico', premio Iniciativa Social, señaló el presidente que no supone exageración alguna hablar de «heroísmo» al referirse a este equipo de rescate.

En la categoría de Empresa, el galardón recayó en Ence, una firma con un gran «compromiso con las energías renovables» que «ha contribuido al desarrollo de Navia y del occidente» y que supone un «ejemplo de compromiso y pujanza empresarial». Del Telecable Hockey sobre Patines, premio de Deportes, destacó el presidente su gran palmarés y el «ejemplo» que da en «esa gran liga de la igualdad en la que hemos de implicarnos todos». Reconoció el presidente que el Museo de Bellas Artes, galardón de Cultura, «tiene carencias y necesidades» y que «habrán de abordarse las fases pendientes de su ampliación», pero también destacó un «reto urgente: que nadie se quede sin conocerlo. Hemos de elevar nuestra ambición al nivel de su impresionante colección». Cerró Adrián Barbón los elogios a los premiados con el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Sidra de Asturias, una institución que se ha esforzado en «cuidar, mejorar y promocionar nuestra bebida más característica».