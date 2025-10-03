El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Logo Patrocinio
Colas en el Museo Arqueológico para participar en el casting. Pablo Nosti

Multitudinario casting en Oviedo: «Asturias puede ser el mejor sitio para rodar»

El Museo Arqueológico de Oviedo acogió este viernes un proceso de selección dirigido por el asturiano Iván Armesto

Raquel Fidalgo

Raquel Fidalgo

Oviedo

Viernes, 3 de octubre 2025, 20:23

Comenta

Un millar de personas se dieron cita este viernes en el Museo Arqueológico de Oviedo para responder a la llamada del reconocido director de casting asturiano Iván Armesto para formar parte de un largometraje.

El proyecto, impulsado por Bonita Producciones, iniciará su rodaje el próximo mes y se extenderá durante ocho semanas, con localizaciones principales en Oviedo, Avilés y Argame. Armesto destacó la diversidad de las personas que se presentaron. «Se buscan todo tipo de perfiles», comentó durante la jornada, subrayando la riqueza del talento local. El director de casting no dudó en alabar el potencial de la región: «En Asturias tenemos lo suficiente para poder ser el mejor sitio de España para rodar».

Armesto también señaló un desafío persistente: la falta de oportunidades de rodaje. «Los castings no hay tantos como yo quisiera», lamentó. Sin embargo, su conexión con la tierra le impulsa a regresar una y otra vez: «Yo siempre que vengo, la gente responde».

De momento no se han desvelado más detalles sobre el largometraje, aunque se espera que sea un nuevo hito para la producción audiovisual asturiana que ya acumula dos rodajes internacionales este año.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Principado requisa por orden judicial los animales del ganadero asesinado en Ribadesella
  2. 2

    El Ayuntamiento de Oviedo ordena cerrar el Kuivi por falta de licencia y el espacio presenta alegaciones
  3. 3 El Boombastic anuncia su despedida: «Gracias por estos cuatro años»
  4. 4

    Un grupo de empresarios quiere abrir un espacio gastro en la primera planta del Mercado del Sur en Gijón
  5. 5 Hospitales y centros de salud bajo mínimos en Asturias por la huelga de médicos: «Es por nuestra dignidad»
  6. 6

    Condenado a cárcel un menor por una violación grupal a una prostituta en el Nalón
  7. 7

    La mujer que un hospital de Santander dio por muerta
  8. 8 Homenaje a Ike: «Los buenos recuerdos y las risas superan la crudeza del conflicto»
  9. 9

    Los drones intrusos cierran el aeropuerto de Munich mientras Europa busca sus bases de lanzamiento
  10. 10

    Gijón no recibirá fondos europeos para el Plan Cimavilla 2030

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Multitudinario casting en Oviedo: «Asturias puede ser el mejor sitio para rodar»

Multitudinario casting en Oviedo: «Asturias puede ser el mejor sitio para rodar»