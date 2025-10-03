Multitudinario casting en Oviedo: «Asturias puede ser el mejor sitio para rodar» El Museo Arqueológico de Oviedo acogió este viernes un proceso de selección dirigido por el asturiano Iván Armesto

Un millar de personas se dieron cita este viernes en el Museo Arqueológico de Oviedo para responder a la llamada del reconocido director de casting asturiano Iván Armesto para formar parte de un largometraje.

El proyecto, impulsado por Bonita Producciones, iniciará su rodaje el próximo mes y se extenderá durante ocho semanas, con localizaciones principales en Oviedo, Avilés y Argame. Armesto destacó la diversidad de las personas que se presentaron. «Se buscan todo tipo de perfiles», comentó durante la jornada, subrayando la riqueza del talento local. El director de casting no dudó en alabar el potencial de la región: «En Asturias tenemos lo suficiente para poder ser el mejor sitio de España para rodar».

Armesto también señaló un desafío persistente: la falta de oportunidades de rodaje. «Los castings no hay tantos como yo quisiera», lamentó. Sin embargo, su conexión con la tierra le impulsa a regresar una y otra vez: «Yo siempre que vengo, la gente responde».

De momento no se han desvelado más detalles sobre el largometraje, aunque se espera que sea un nuevo hito para la producción audiovisual asturiana que ya acumula dos rodajes internacionales este año.